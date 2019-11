Dief wil werkstraf door eerlijkheid, maar kan zich kompanen “niet meer herinneren” Cedric Matthys

19 november 2019

18u10 0 Gent R.M., een jongeman uit de omgeving van Brussel, heeft dinsdagvoormiddag in het hof van beroep terechtgestaan voor de diefstal van negen laptops en een geldkoffer. De feiten speelden zich af op 11 februari 2017 in een kantorencomplex in Sint-Denijs-Westrem. De man kon geïdentificeerd worden door bloed op een glasscherf.

De dief kreeg in eerste aanleg drie jaar celstraf, waarvan één jaar met uitstel, maar wenst nu een werkstraf. De advocaat van de beklaagde hamerde erop dat de jongeman altijd eerlijk was geweest tegen de politie. Hij gaf bij zijn ondervraging de feiten direct toe. Toch bleek ook dinsdag in de rechtszaal dat hij zich één cruciaal element niet meer kan herinneren. De jongeman kon niet vertellen of hij tijdens de inbraak alleen was of met vrienden, want dat “wist hij niet meer”. Verder haalde de procureur aan dat ook zijn recente verleden niet in zijn voordeel spreekt. De beklaagde bleek net vrij na zes maanden voorhechtenis voor nieuwe feiten. De procureur vroeg dan ook een bevestiging van de straf. Uitspraak op 17 december.