Dief van computerschermen gevat dankzij taxichauffeur Wouter Spillebeen

07 april 2020

17u14 6 Gent Een 31-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag gearresteerd op verdenking van de diefstal van vier iMac-schermen in een kantoorruimte in de Lange Violettestraat in Gent. Een alerte taxichauffeur verwittigde de politie.

De taxichauffeur had de man opgepikt en thuis afgezet. Dat de klant vier computerschermen bij zich had, vond hij verdacht. “De chauffeur had een vermoeden dat de schermen die de verdachte in zijn bezit had mogelijk gestolen waren”, aldus het parket Oost-Vlaanderen. Hij belde de politie die een huiszoeking met toestemming uitvoerde op het verblijfadres van de verdachte. Daar werden de schermen aangetroffen.

De verdachte is geen onbekende voor de politie en het gerecht. De man heeft de Rwandese nationaliteit en heeft een adres in Oostkamp, maar verblijft momenteel in Gent. Op vordering van het parket werd hij voor de onderzoeksrechter geleid voor zowel diefstal als een niet-essentiële verplaatsing in het kader van de coronamaatregelen. Het parket vraagt zijn aanhouding.