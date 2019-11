Dief steelt werkmateriaal van ‘backliner’ van Absynthe Minded en Arno Wouter Spillebeen

26 november 2019

17u58 0 Gent Gitaartechnieker Jason Callewaert, die onder andere achter de schermen werkt bij Absynthe Minded en Arno, is in de nacht van maandag op dinsdag bestolen. Uit zijn wagen, die voor zijn woning in de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg stond, zijn zijn gereedschap, een gitaarkist en zijn jas verdwenen. “Mijn opera CD’s waren waarschijnlijk niet interessant genoeg.”

Jason werkt als backliner, wat inhoudt dat hij de instrumenten van de muzikanten naast het podium klaar moet zetten zodat ze vlot hun set kunnen afwerken. Essentiëel voor die job zijn bijvoorbeeld kabeltjes, tangen, schroevendraaiers en een stemapparaat. Die zaten allemaal in de gereedschapskist die afgelopen nacht uit de wagen van Jason gestolen werd.

Daarnaast griste de dief ook een kist mee die opengevouwen kan worden tot een standaard voor meerdere gitaren. Ook de jas van Jason verdween. “Ik koester zeer weinig hoop om het allemaal nog terug te zien, maar voel je vrij om op de tweedehands-sites een oogje in het zeil te houden”, zegt Jason.

Getuigen gezocht

“We hadden net gezien dat er in de buurt de laatste tijd al veel auto-inbraken waren gebeurd”, gaat hij verder. “Ik had een portier die al even slecht sloot en daarvoor zou ik vandaag (dinsdag, red.) naar de garage gaan. Ik vrees dus dat een deur niet helemaal toe was.”

Wie getuige was van de inbraak, meer weet over de diefstal of de gestolen voorwerpen online te koop ziet staan, kan altijd de politie verwittigen op het nummer 09 266 61 11.