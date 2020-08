Dief steelt racefiets van oprit, laat zijn eigen fiets achter Wouter Spillebeen

02 augustus 2020

19u18 5 Gent Een racefiets van ongeveer 3800 euro is dit weekend gestolen van een Wondelgemse oprit. De eigenaar doet een oproep naar getuigen. “Ik had aan mijn zoon beloofd om elke dag te gaan fietsen, dit is een domper op de feestvreugde”, zegt hij.

De eigenaar was net thuis van een fietsritje met zijn zoon. Ze parkeerden hun fietsen op hun oprit, achter een poort en zo’n 15 meter van de straatkant verwijderd. Terwijl het gezin in de tuin aan het zwemmen was, merkte de vrouw van de eigenaar ineens op dat er een fiets die ze niet kenden voor hun deur stond. “Dat was natuurlijk de fiets van de dief, die hij wellicht ook gestolen had. Hij heeft een interessante ruil gedaan.”

De dief liet zijn eigen fiets achter op straat, opende de poort naar de oprit en nam de dure racefiets mee. “En dat terwijl we enkele meters verder zaten”, zegt het slachtoffer. “Ik ben net in verlof en had aan mijn zoon beloofd dat we elke dag zouden gaan fietsen. Dit is echt een domper op de feestvreugde.”

De fiets is een Olympia die heel wat unieke upgrades kreeg. Zo zou hij de enige zijn met een zwart frame. De fiets is volgens de eigenaar ongeveer 3800 euro waard. Wie meer informatie heeft over de diefstal of de fiets ziet, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09 266 61 11.