Dief steekt sleutel van bestelwagen in onderbroek na poging diefstal in Mediamarkt op black friday Cedric Matthys

13 januari 2020

12u24 0 Gent Maandagvoormiddag zijn twee broers uit Charleroi voor het Gentse hof van beroep verschenen. Een bewakingsagent betrapte het duo op heterdaad in de Mediamarkt van Oostakker. Toen hij de dieven aansprak, verstopte een van de broers snel de sleutel van hun wagen in zijn onderbroek.

De feiten waar de broers voor terechtstonden, speelden zich af op 28 november 2018. Ze wilden in de Mediamarkt van Oostakker aan de haal gaan met een speaker van Bose. Het duo zag dat de bewakingsagent hen in de gaten had en liet de box achter. Intussen was de politie echter al op de hoogte. Zij vonden in het voertuig van de broers uit Charleroi goederen uit de Carrefour en de Auto 5 in de buurt.

“De producten die in de koffer van mijn cliënt werden gevonden, had hij elders gekocht”, lichtte de advocaat van de verdediging toe. Ook het feit dat ze helemaal van Charleroi naar Oostakker kwamen om te shoppen, vond hij niet bizar: “De broers waren op bezoek bij een vriendin die in de buurt van Gent woont. Het was die bewuste dag black friday en ze wilden nog wat koopjes doen”. Deze uitleg kon de rechter niet volledig volgen. “Als er niks aan de hand was, waarom stak de beklaagde dan de sleutel van zijn bestelwagen in zijn onderbroek?”

Bevestiging

De procureur vroeg een bevestiging van de straf. In eerste aanleg kreeg de broer met het zwaarste strafblad een effectieve celstraf van tien maanden. De andere broer, die in het verleden enkel voor de politierechtbank veroordeeld werd, kwam er toen van af met acht maanden celstraf waarvan de helft met uitstel. Op dinsdag 11 februari weten we of het Gentse hof van beroep een zwaardere, dan wel een lichtere straf uitspreekt.