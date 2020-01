Die Verdammte Spielerei kaapt in 2020 weer theaterzalen: zonder marcelleke, met das Sabine Van Damme

13 januari 2020

11u44 2 Gent Die Verdammte Spielerei, het gestoorde marcellekes-orkest van Stefaan De Winter, heeft een nieuw project op stapel staan. Ze brengen – geheel in eigen stijl uiteraard – een eerbetoon aan Bert Kaempfert, één van de grootste componisten van de voorbije eeuw. En dat doen ze in theaterzalen overal in het land, onder de titel ‘Die Verdammte Spielerei Kaept Kaempfert’.

“Er is niets mis met vrolijkheid, de wereld is al droevig genoeg!” Onder die leuze keert Die Verdammte Spielerei terug naar de theaterzalen, en ook Gent staat – uiteraard – op het programma. Al meer dan 10 jaar lopen de zes prettig gestoorde – maar tegelijk klassiek geschoolde – muzikanten in hun marcellekes over straat. Ze begonnen als straatact op de Gentse Feesten, met als enige doel bier te kunnen kopen. Maar intussen weet iedereen dat achter al die onnozelheid ook muzikale genialiteit schuilt, en veel humor. Dat bewezen ze onder meer al met de comedyvoorstellingen ‘Een Dag met Stefaan’ en ‘Nachtvorst’, maar ook met hun beroemde ‘Pakske Klassiek’.

Nu schrijven ze dus Kaempfert op hun palmares. “Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles en Die Verdammte Spielerei. Stuk voor stuk grootheden die heel veel te danken hebben aan Bert Kaempfert”, legt De Winter uit. En hij belooft meteen ook: “We leggen uw chakra’s weer goed en werken de verzuring met de glimlach weg. Het wordt gevaarlijk vrolijk”.

Het repertoire van Bert Kaempfert is reusachtig. Niet iedereen kent zijn naam, maar wel zijn muziek. Met Kaempferts compositie ‘Strangers In The Night’ had Frank Sinatra een wereldhit te pakken. ‘A Swingin’ Safari’ is een nummer dat al jaren steevast een plek krijgt in de setlist van de Spielerei. En ook ‘Living It Up’, dat gebruikt werd voor de Vlaamse jeugdserie Kapitein Zeppos, is van zijn hand. Die Verdammte Spielerei kaapt in de nieuwe voorstelling niet alleen Kaempferts muziek, maar ook zijn stijl. “Bert Kaempfert was een man die vreugde en plezier van het podium liet stromen”, klinkt het. “Dat is ook exact wat je van deze show mag verwachten.” Voor de gelegenheid worden er ook extra muzikanten uitgenodigd. Het belooft een soiree te worden vol vrolijkheid en vergeten wereldhits uit de jaren 60, toen muziek nog werd gespeeld met vlinderdas en niet in gescheurde jeans.

Die Verdammte Spielerei Kaept Kaempfert is te zien in het Gentse NTG op 1 maart, om 15 uur en om 20 uur. Tickets (25 euro) zijn te koop via hun website, www.dieverdammtespielerei.be.