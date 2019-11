Die Verdammte Spielerei brengt voor het eerst een KerstPakske Klassiek Sabine Van Damme

14 november 2019

16u28 0 Gent Elke zichzelf respecterende parochie gaf vroeger een kerstconcert, en nu wil Die Verdammte Spielerei die traditie nieuw leven inblazen. “Gezellig samen zijn, daar gaat kerst over”, zegt Stefaan De Winter. “Niet over lawaaierige kerstmarkten.”

Met hun Pakske Klassiek laat Die Verdammte Spielerei tijdens de Gentse Feesten moeiteloos twee keer de Sint-Baafskathedraal vollopen. Nu willen ze dat ook in december doen, voor een KerstPakske klassiek. Niet in de kathedraal, maar in de Machariuskerk. “Dat is de donkerste tijd van het jaar, dat werkt op mensen hun gemoed”, weet frontman Stefaan. “Maar kerst draait rond mensen samen brengen, rond gezelligheid. Geen betere manier om dat te doen met een vreugde- en vredevol concert. Twee zelfs! En we kunnen de Machariuskerk verwarmen, ja. Gelukkig maar, want wij spelen uiteraard in marcellekes. We zijn een ideale vluchtroute voor iedereen die gruwelt van de plat commerciële kerstmarkten, van het overdreven lawaai in het centrum. Rust en schoonheid, daar tekenen wij voor. Geen dure cadeaus, geen chalet met mutsen en GSM-hoesjes. Geen après-ski, maar oprecht samen genieten. Kom maar, er is plaats in de herberg van de Spielerei.”

Het KerstPakske Klassiek heeft dezelfde ingrediënten als de zomerversie: serene meesterstukken afgewisseld met meer modern werk, een vleugje jazz en enkele popnummers, en Stefaan De Winter als lijm daartussen, met pakskes humoristische onzin. Sopraan Hanne Roos en singer-songwriter Lieven Tavernier komen als gast-artiest.

De eerste editie van Kerstpakske Klassiek gaat door op zaterdag 14 december met een avondconcert om 20u00 en op zondag 15 december met een matineeconcert om 15u00. Tickets zijn verkrijgbaar via www.dieverdammtespielerei.be.