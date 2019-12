Dichter troubadour Peter Holvoet Hanssen krijgt Louis Paul Boon prijs Didier Verbaere

22 december 2019

22u12 0 Gent De Antwerpse schrijver, dichter troubadour Peter Holvoet Hanssen heeft in Gent de 41ste Louis Paul Boon prijs gekregen.

De Honest Arts Movement (HAM vzw) rijkt de award uit aan een kunstenaar die in zijn werk van een sterke binding getuigt met de mens en de maatschappij, in de geest van medestichter Louis Paul Boon. Eerdere winnaars waren onder meer Jan De Wilde, Romain Deconinck en Freek Neirynck. Hij was ook voorzitter van HAM. Bij de start van de huldiging werd stilgestaan bij het plotse overlijden van de Professor van het Gents.

De jury van de Louis Paul Boon-prijs loofde het werk van Peter Holvoet, stadsdichter in Antwerpen tussen 2010 en 2012, voor zijn werk en zijn poëzietestament Blauwboek in het bijzonder als een maatschappelijk bewogen boek. Hij kreeg er onder meer een Ganda ham voor op de viering in de New Zebra in Gent zondagnamiddag.