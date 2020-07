Dicht op elkaar in de boot, sommigen zonder mondmasker? “Kwestie van perspectief” Jill Dhondt

20 juli 2020

18u22 0 Gent Een recente foto van een toeristenbootje met een veertigtal passagiers roept vragen op. De passagiers zitten erg dicht bij elkaar, en niet iedereen draagt een mondmasker. “We begrijpen het zelf niet”, zegt Ilse Dewaele van de Bootjes van Gent. “Niemand mag aan boord zonder een mondmasker. Dat de passagiers zo dicht op elkaar zitten, is een kwestie van perspectief.”

“Op onze website kan je nalezen welke maatregelen we handhaven voor, tijdens en na de maatregelen”, zegt Ilse. “Zo staat er dat iedere passagier bij het instappen een mondmasker moet dragen. Heb je geen bij, dan kan je eentje lenen van ons, maar niemand passeert voorbij de kassa zonder masker. Dat staat aangeduid in meerdere talen aangeduid met tekeningen. Voor we wegvaren van de kade controleren we nog eens dat alle inzittenden een masker aanhebben. In de loop van de tocht kan het gebeuren dat een passagier haar of zijn masker afdoet. Als de vaarders dat zien, zeggen ze er gegarandeerd wat van. Echter, de kapitein is vooral gericht op het verkeer. Het kan dus gebeuren dat zij of hij het niet ziet. Onze taak is informeren en aansturen als we het zien, meer kunnen we niet doen.”

“Wat de ‘overvolle boten’ betreft: je mag altijd komen tellen hoeveel passagiers we vervoeren. We nemen nooit meer dan 62 procent mee van de gekeurde capaciteit, zoals voorgeschreven. Wat je wel hebt, is optisch bedrog. Hoe verder je kijkt, hoe dichter de inzittenden op elkaar lijken te zitten. Bovendien lijken de boten voller vanuit zijaanzicht dan van bovenaf.