Deze zomer stoppen opnieuw 2 toeleveringsbedrijven Sabine Van Damme

26 juni 2019

08u49 0 Gent De beslissing van Volvo in 2016 om bepaalde onderdelen op een andere manier te laten leveren dan voorheen, laat zich vandaag nog steeds voelen. Vijf toeleveringsbedrijven die quasi exclusief voor Volvo werkten, grepen naast een nieuw contract. Eén sloot onmiddellijk, 2 anderen geven er na deze zomer de brui aan, een vierde sluit volgend jaar.

Het toeleveringsbedrijf Sas Automotive nam in 2016 meteen de mest drastische beslissing. Geen nieuwe overeenkomst met Volvo betekende meteen het einde van het dashboardbedrijf. Eind 2016 sloot het de deuren, 200 werknemers stonden op straat.

De toeleveranciers Tenneco, Faurecia en Benteler hebben hun bestaan tot op vandaag weten te rekken. Sinds het mislopen van het nieuwe Volvo-contract voor de bouw van de nieuwe XC40 bouwden ze hun activiteiten geleidelijk af. Intussen werden wel sterke sociale plannen onderhandeld voor het personeel. Gelukkig, want Tenneco en Faurecia sluiten deze zomer definitief de deuren. Benteler sluit normaal gezien in de loop volgend jaar.

Alleen Tower Automotive overleeft. Dat bedrijf – intussen overgenomen door het Franse SNOP – sloot een contract af met Audi en levert nu onderdelen voor de elektrische Audi E-tron. Maar het is niet meer zoals in het Volvo-tijdperk. Er is onvoldoende werk, en dus is er een collectief ontslag van 30 werknemers aangekondigd. MC Syncro (banden), Brose (binnenwerk deuren), Adient (zetels) en Plastal (bumpers) werken wel nog steeds als toeleverancier van Volvo, hun contract werd wel vernieuwd.