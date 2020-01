Deze zomer geen Dioniss-festival in Sint-Denijs-Westrem, in 2021 wel terug Sabine Van Damme

27 januari 2020

11u10 5 Gent Verrassend nieuws uit Sint-Denijs-Westrem. In 2020 zal er geen Dioniss-festival zijn. De voorbije 12 jaar kleurde dit festival trouw de Gentse rand in het weekend na de Gentse Feesten. “Maar in 2021 zijn we er sowieso terug”, zegt bezieler Mathias Monbaliu. “We moeten een jaartje bekomen na een topeditie.”

Geen Dioniss dus deze zomer, en dat zullen ze in Sint-Denijs en ver daarbuiten geweten hebben. Op 12 jaar tijd bouwde een kerngroepje van 7 mensen dit festival uit tot een vaste waarde. Ze blijken ook een neus voor talent te hebben. Heel wat grote namen speelden op Dioniss voor ze echt groot werden, denk aan Spinvis, Kapitein Winokio, Oscar and The Wolf, Zwangere Guy, Het Zesde Metaal, Lady Linn en vele anderen. “Nu zouden we die al lang niet meer kunnen betalen, wij werken met een klein budget”, zegt Mathias Mobaliu (38). (Lees verder onder de foto)

Hij is er al bij sinds de opstart, net als de 6 andere ‘kernleden’. Ze waren toen nog twintigers. “We krijgen gelukkig elk jaar steun van een honderdtal vrijwilligers. Maar dan nog blijft het een zware taak om elk jaar kwaliteit af te leveren. En 2019 was echt een topeditie. Daarom hebben we beslist een jaartje pauze in te lassen. Niet dat we het beu zijn, zeker niet. Ook niet dat we een burn-out hebben, of failliet zijn of zo. Integendeel. Het is gewoon… een volwassen, verstandige beslissing.”

“We gaan dit jaar gebruiken om te herbronnen, om nieuwe energie op te doen, maar ook om te kijken wat we nog kunnen organiseren aan nevenactiviteiten, buiten de zomer dan. We denken bijvoorbeeld aan try-out concerten, voor nieuwe bands. Daar hebben we wel de know how voor. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in het kapelletje, klein, en indoor. We blijven in elk geval nieuwe bands screenen. Maar we zouden dus graag – buiten Dioniss – nog een paar andere zaken organiseren in Sint-Denijs-Westrem. Maar in de zomer 2021 is Dioniss er sowieso terug, in het weekend na de Gentse Feesten”, belooft Mathias.