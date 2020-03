Deze was beter ‘in zijn kot’ gebleven: man verkleedt zich als haai en draagt bordje ‘België is naar de haaien’ Sabine Van Damme

16 maart 2020

17u37 30 Gent Blijf in uw kot. Het is nu al dé uitspraak van 2020, en toch zijn er blijkbaar nog steeds mensen die ze niet gehoord hebben. Het zijn rare tijden, en die lokken blijkbaar rare reacties uit bij mensen. In de buurt van de Oude Beestenmarkt, in de Sint-Jacobsnieuwstraat, liep zonet een haai rond.

Waarom? Geen flauw idee. Maar deze haai liep om 17.15 uur rond in de buurt van de Oude Beestenmarkt, met een bordje dat België ‘naar de haaien’ is. Humor, dat wel. En officieel is het nog steeds niet verboden om doelloos op straat te lopen. Bovendien is de mens zijn gezicht bedekt, met wat gezien zou kunnen worden als een soort mondmasker. De haai verkocht niks, zei ook niks, liep alleen vrolijk naar de weinige mensen op straat te zwaaien. Dat het rare tijden zijn, dus…