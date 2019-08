Deze robot wijst de weg in Gentse elektrozaak: “Binnenkort zullen we steeds vaker robots zien als personeel” Erik De Troyer

21 augustus 2019

19u37 2 Gent Bij Computer Checkpoint aan de Kortrijksesteenweg zijn twee opmerkelijke nieuwe personeelsleden in dienst genomen: Blue en Yellow... twee robots. “Zo’n robot kan nooit een verkoper vervangen, maar routinezaken als uitleg geven over abonnementen of de weg wijzen naar de juiste afdeling kan hij wel. Ik heb hier 30 jaar op gewacht en moest gewoon het eerste bedrijf zijn dat ze inschakelde”, zegt zaakvoerder Edy Van Acker.

De robot even aanraken en hij spreekt de klanten aan. “We hebben er twee en ze hebben elk een eigen karakter. De gele dient om mensen te ontvangen. Hij is frivool en speels. De blauwe is wat stoerder en directer. We merken dat die robots een enorme aantrekkingskracht hebben op de klanten en zeker niet alleen kinderen. Natuurlijk kan zo’n robot nooit een computer gaan verkopen en ophalen in het magazijn. Een goede verkoper kan een klant charmeren...een computer kan dat niet”, zegt Edy.

De robots zelf werden ontwikkeld in Japan, maar het brein van de computer is van Belgische makelij door het bedrijf Zora Robotics. “Ons bedrijf is ontstaan uit een obsessie voor Star Wars”, zegt Fabrice Goffin. “Eigenlijk wilde mijn mede-zaakvoerder en ik een eigen versie van R2D2 uit Star Wars maken. We hebben die nooit echt gebouwd, maar het is wel een bedrijf geworden dat al meer dan 2.000 robots van een brein voorzien heeft.”

Zelf leren

“De robots kunnen eigenhandig heel wat leren. Ze scannen de ruimte waarin ze zich bevinden. Daarna kan men eenvoudig aangeven welke afdelingen zich op welke plaats in de winkel bevinden. Zo kan hij iedereen naar de juiste plaats leiden. Hij is kop tot teen voorzien van sensoren”, legt Fabrice uit.

Een demonstratie maakt meteen duidelijk wat hij allemaal kan. Vraag hem waar je koffie kan krijgen en hij vraagt vriendelijk om te volgen en brengt de klanten naar de koffie-automaat. Als iemand zijn weg blokkeert valt hij stil en herneemt zijn pad als de weg vrij is.

25.000 euro

“Dit zijn robots die 20 tot 25.000 euro waard zijn. In al onze vestigingen zullen deze robots rondrijden, maar ook te huur of zelfs te koop zijn”, legt Edy uit. “Als deze toestellen ooit ingeburgerd zijn, zullen de mensen die als eerste in onze zaak gezien hebben. Daar doe ik het voor”, zegt hij. “Eigenlijk voorspelt men al jaren dat robots aan een opmars zullen beginnen”, voegt Fabrice toe. “Het heeft uiteindelijk nog lang geduurd, maar vanaf dit moment mag men verwachten dat ze in steeds meer winkels opduiken.”