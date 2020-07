Deuren van Geeraard de Duivelsteen open tot half november voor BROEI: jongeren kunnen er hun talenten botvieren Sabine Van Damme

24 juli 2020

14u52 1 Gent Het anders zo onbereikbare Geeraard de Duivelsteen wordt de komende maanden een open huis. Tot half november neemt BROEI er zijn intrek. Verschillende organisaties gaan er aan de slag met jongeren tussen 16 en 26 jaar. Het moet een creatieve doe- en denkplek worden, waarbij zelfs een imker het dak heeft ingenomen.

Het Duivelsteen werd in de 13de eeuw bewoond door Ridder Gheeraert van Ghent, bijgenaamd De Duivel. Door de eeuwen heen werd het kasteel daarna gebruikt als wapenarsenaal, school, seminarie, gekkenhuis, weeshuis, brandweerkazerne en Rijksarchief. Nu is het privé-bezit dat wacht op een herbestemming, en in afwachting wordt het gebruikt voor tijdelijke projecten. Zo was er de voorbije jaren al Yart tijdens de Gentse Feesten.

Maar nu is er dus BROEI. Jongeren die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, interesses en kansen kunnen er terecht. “Zowel organisaties, collectieven als particulieren die werken met de nieuwe generatie, zijn welkom”, klinkt het bij de organisatie. “Het type projecten dat je bij BROEI kan realiseren, houden we ruim. We zetten in op 3 pijlers: Leren & ondernemen; Technologie & duurzame toekomst; en Creativiteit & expressie. BROEI wordt dus een werkplek voor creatievelingen die samen met andere creatieve geesten broeden op een nieuw project, een vernieuwend concept. Een experimenteerruimte voor start-ups of studenten. Maar BROEI wil vooral een veilige haven zijn voor jongeren die elders uit de boot vallen. Kortom, BROEI is een kweekvijver waar talenten de tijd krijgen om te rijpen. Een plek waar jongeren samen kunnen ‘proberen’. Want niets moet en veel is mogelijk, met respect natuurlijk voor het gebouw, voor elkaar en voor de buurt.”

17 organisaties doen al mee. Zo kan je bijvoorbeeld al workshop volgen over biomaterialen met GLIMPS, muziek leren opnemen met Jong vzw, je eigen beamer maken met Switch, dansen of bewegen met De Vloer, of leren dj-en met GRID. Je kan zelfs leren imkeren met Bees & You, want die hebben bijenkasten op het dak van het Duivelsteen gezet. Ook de ondergrondse waterhal1 is opnieuw te bezichtigen en wordt gebruikt voor intieme zittende optredens, exposities, livestreams en meer.

God

Tot slot is het Duivelsteen ook één van de stops in de 7 senses Tour van de OMG Van Eyck stadswandeling. BROEI en GLIMPS sloegen de handen in elkaar om rond geur te werken. Een beetje contradictorisch kan je de geur van God ruiken in het Duivelsteen. En ook het landschap die geschilderd was op de panelen van Van Eyck kan je in deze locatie opsnuiven.

Alle info op broei.be en de site van visit Gent voor de 7 Senses Tour