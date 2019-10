Designmuseum krijgt na 30 jaar haar nieuwe vleugel

Erik De Troyer

23 oktober 2019

16u53 0 Gent Tegen 2023 heeft het designmuseum eindelijk een nieuwe vleugel. Dan maakte de bekende wc-rol plaats voor een nieuwbouw van drie verdiepingen die 10 miljoen euro zal gaan kosten. Ook het bestaande museum krijgt een opfrisbeurt er waarde van 3,3 miljoen euro.

De stad schreef een internationale ontwerpwedstrijd uit en dat leverde 96 kandidaten op. Iedere architect had wel zin om zijn naam te verbinden met het Gentse Designmuseum. Uit al die kandidaten werd nu één winnaar uit gekozen: het Gentse Trans architectuur samen met het Britse Carmody Groarke en het Belgische RE-ST architecten. Zij willen in 2021 beginnen bouwen aan die nieuwe vleugel.

“We hebben hier dertig jaar op moeten wachten. In 1992 waren er plannen om de binnenkoer een overkapping te geven vergelijkbaar met die in het Vlaams Parlement. De budgetten daarvoor kwamen niet rond”, zegt museumdirecteur Katrien Laporte.

In 2012 kwamen die plannen weer op tafel te liggen. “Ik herinner mij dat dat ontwerp van 20 jaar geleden helemaal niet meer van deze tijd was”, zegt schepen Annelies Storms die destijds het idee van de nieuwe vleugel weer op de politieke agenda zette. “De stad had in 1992 een budget voorzien van 500.000 euro. Nu komt er een gebouw van 10 miljoen euro.”

Het gebouw bevat drie verdiepingen en twee kelderverdiepingen. Ondergronds zijn er ateliers om museumstukken onder handen te nemen. Op het gelijkvloers komt een tentoonstellingsruimte. “Eigenlijk mogen mensen het bijna niet merken dat ze een museum binnen stappen. Het gebouw moet de voorbijgangers bijna naar binnen trekken”, legt architect Kevin Carmody uit. De bovenste verdiepingen bestaan uit ruimtes voor workshops en de loft heeft een overzicht over zowel het Gravensteen als de drie torens. Er komt ook een lift waardoor ook wie moeilijk te been is het museum zal kunnen bezoeken.

“We willen van de gelegenheid gebruik maken om ook de bestaande gebouwen van het Designmuseum onder handen te nemen”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Daarom hebben we 3,3 miljoen euro voorzien om onder andere de historische buitengevels op te knappen, de inkomhal te vernieuwen en nieuw meubilair te voorzien voor de nieuwbouw.”

Door de nieuwbouw moet de iconisch wc-rol aan de Drabstraat verdwijnen, die dienst doet als toilet voor het museum. “Die valt niet zomaar te verwijderen aangezien die rol op funderingen staat. De Verbeke Foundation (een kunstcollectie uit Stekene) heeft wel al laten weten dat ze interesse heeft om de rol over te nemen. Hoe we die dan weg krijgen zullen we wel nog moeten bekijken”, aldus Laporte.

In 2021 moet de bouw starten om eind 2023 klaar te zijn. “Eigenlijk ben ik blij dat het zo lang geduurd heeft”, besluit stadsbouwmeester Peter Vanden Abbeele. “Als de oude plannen waren doorgegaan hadden we niet zo’n mooi resultaat gehad als vandaag.”