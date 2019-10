Dertiger genekt nadat politie sleutel voor skimmingapparaat aantreft in z'n wagen

Jeroen Desmecht

04 oktober 2019

13u51 5 Gent Een 34-jarige man die wordt verdacht van skimming riskeert een effectieve celstraf van twee jaar. Inspecteurs linkten hem aan een verdacht apparaatje in een betaalautomaat in de Gentse haven. Daarmee kon hij de magneetstrip van betaalkaarten kopiëren en de pincodes bemachtigen. “Hij maakt duidelijk deel uit van een bende misdadigers.”

De federale politie van Oost-Vlaanderen hield de man aan in de Gentse haven. In zijn voertuig troffen ze onder andere een sleutel aan om skimmingapparatuur los te maken. Hij wordt gelinkt aan een getroffen betaalautomaat op een Shell-tankstation in het havengebied. “Hij legde zeer ongeloofwaardige verklaringen af”, aldus de openbare aanklager. “Hij vertelde dat hij vanuit Italië naar België kwam om een auto te kopen. Uit de uitlezing van zijn gsm-toestel bleek nochtans dat hij in contact stond met twee andere personen en duidelijk uitmaakt van een vereniging misdadigers.”

Zijn advocaat ontkende de feiten vrijdag niet. “Hij is op heterdaad betrapt, ik ga niet tegen het dossier pleiten. Ondertussen zit hij al acht maanden in de gevangenis. Ik kan alleen maar vragen om het effectieve gedeelte van de celstraf te beperken tot de acht maanden die hij al in voorhechtenis doorbracht.”

Behalve een effectieve celstraf van twee jaar, riskeert de man ook een geldboete van 1.600 euro.