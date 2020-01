Dertiende werk voor tentoonstelling Van Eyck, tickets vliegen ondertussen de deur uit Erik De Troyer

22 januari 2020

10u16 6 Gent Al een kwart van de tickets voor de Van Eycktentoonstelling in het MSK zijn de deur uit. Er is ook zopas een nieuw werk toegevoegd: het dertiende van de 23 bekende werken van Van Eyck.

Van Eycks ‘De heilige Franciscus ontvangt de stigmata’ (ca. 1430) uit de Galleria Sabauda in Turijn, werd op de valreep nog als bruikleen bevestigd. In totaal zullen dertien werken van Van Eyck naar Gent komen en daarmee is het de grootste overzichtstentoonstelling ooit over Van Eyck. “Verschillende andere schilderijen konden niet worden getransporteerd wegens te fragiel, wat dus maakt dat deze tentoonstelling wereldwijd een écht unicum zal zijn”, aldus schepen van Cultuur Sami Souguir. Het museum heeft ook een hele lijst met schilderijen van tijdsgenoten van Van Eyck.

In totaal zijn er 240.000 tickets beschikbaar. Daarvan zijn er nu meer dan 60.000 de deur uit. De voorverkoop voor de tentoonstelling die op 1 februari begint, komt op kruissnelheid. Per dag worden nu zo’n 1.000 tickets verkocht.