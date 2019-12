Dertien nieuwkomers op Gentse lijst met zwarte kruispunten Erik De Troyer

06 december 2019

18u15 0 Gent Dertien Gentse kruispunten hebben de twijfelachtige eer om nieuw te zijn op Dertien Gentse kruispunten hebben de twijfelachtige eer om nieuw te zijn op de lijst van zwarte punten . In 2018 stonden er nog 17 Gentse kruispunten op de lijst, dit jaar zijn er dat al 27. Dat heeft vooral te maken met een nieuwe manier van punten geven. Er kwamen er in heel het land daardoor een pak bij. Zwarte kruispunten krijgen prioriteit om heraangelegd te worden. Drie Gentse kruispunten verdwenen van de lijst.

De Dampoort blijft het gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen. Meer nog: er zijn maar drie plekken die gevaarlijker worden geacht. Echt verwonderlijk is dat niet. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) had al een onderhoud met de minister onder andere over de aanpak Dampoort. Gent wil daar al lang een tunnel. Voor een politieke beslissing zou het echter nog te vroeg zijn.

Drie kruispunten staan niet meer op de lijst. Het meest opmerkelijke is dat van de Antwerpsesteenweg met de Groenstraat en de Orchideestraat. Dat is het kruispunt waar in 2018 Nikita Everaert om het leven kwam toen ze met haar fiets overstak. Het kruispunt werd intussen aangepakt maar volgens velen blijft de situatie er gevaarlijk omwille van de slechte afstelling van de verkeerslichten. Ook de kruispunt van Achtenkouter met de Antwerpsesteenweg iets verderop staat niet meer in de lijst. Net als het kruispunt van de John Kennedylaan met de Energiestraat.

Welke dertien kruispunten zijn dan wel nieuw op de zwarte lijst? De B401 verschijnt voor het eerst op de lijst, meer bepaald het kruispunt met Bellevue en de Dierentuinlaan. Verder een pak kruispunten op de kleine stadsring. Ter hoogte van de Tentoonstellingslaan, de Nieuwe Wandeling, de Drongensesteenweg en de Bijlokekaai. Twee kruispunten op de N60 namelijk ter hoogte van de Burggravenlaan en de Achilles Musschestraat. Twee kruispunten lange de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Nieuwelaan en de Kleine Schuurstraat.

Ook de kruisingen van de Gasmeterlaan aan het Neuseplein, de Port Arthurlaan met de Pauwstraat op de Muide, de Deinsesteenweg met de Catriestraat in Drongen en Sint-Dionysiusstraat met de N43 in Sint-Denijs-Westrem staan er op.