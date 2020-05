Derde keer goede keer: échte eerste schooldag voor door pech achtervolgde school Melopee Op basisschool Muzische leerThuis Melopee is het vandaag voor een deel van de leerlingen echt de eerste schooldag: de school opende na twee uitgestelde openingen eindelijk de deuren van haar spiksplinternieuwe gebouw aan de Schipperskaai, vlakbij de Dampoort. “Dit schooljaar zullen we niet snel vergeten, maar nu kijken we vooral vooruit.” Wietske Vos

15 mei 2020

17u00 7

Wie vanaf de Dampoort aan komt fietsen, kon vandaag voor de allereerste keer kinderstemmen horen vanuit het opvallende, moderne gebouw aan de Schipperskaai (Oude Dokken), vlakbij de bekende blauwe kraan. De nieuwe school beschikt op elke verdieping over een omheinde speelplaats in openlucht. “We hebben hier gelukkig zoveel ruimte, dat we zonder problemen elke groep los van de andere bubbels buiten kunnen laten spelen”, zegt directeur Bart Devaere. “Ik heb alleen de speelplek op het gelijkvloers in twee verdeeld met een lint, verder waren er buiten weinig tot geen ingrepen nodig.”

Wet van Murphy

Devaere is een tevreden man: eindelijk is het gelukt een eerste groep van leerlingen te ontvangen in de nieuwe school, waarvan de opening oorspronkelijk gepland was eind oktober vorig jaar. Die viel echter letterlijk in het water toen een gesprongen waterleiding aan de douches van de sporthal op de derde verdieping voor aanzienlijke schade zorgde. Na de herstelwerken werd een tweede opening gepland op 16 maart dit jaar, de dag waarop het hele land in lockdown ging. “Het leek wel de wet van Murphy”, kijkt Devaere terug. “Maar aan dat waterlek denken we nu eigenlijk niet meer. Er was veel schade aan het gebouw, maar toen dat eenmaal hersteld was, konden we verder. Het tweede uitstel door corona was opnieuw een tegenslag, maar het voordeel is dat we ons goed hebben kunnen voorbereiden en dat het gebouw nu tot in de puntjes afgewerkt is. Zelfs het groen in de moestuin is al aan het schieten. Toegegeven, dit schooljaar zullen we niet snel vergeten, maar nu kijken we vooral vooruit. Feit is wel dat er nu twee onthullingsplaten klaarliggen, telkens met een foute datum. (lacht) Er moet dus weer een nieuwe plaat worden gemaakt.”

Ik vond het belangrijk dat de zesdejaars voor hun laatste weken in het lager nog van het nieuwe gebouw konden genieten Directeur Bart Devaere

Op de vraag wat de financiële gevolgen zijn van al deze tegenslag, moet Devaere het precieze antwoord schuldig blijven: “Voor de waterschade was bouwheer sogent verzekerd via de brandverzekering en de verzekeringen van de aannemer. De verdere beschadigingen vielen redelijk mee, al waren wel een aantal van onze instrumenten en digitale toestellen beschadigd. Ons vielen vooral het menselijke aspect, de teleurstelling en al het werk zwaar: we hadden net al onze verhuisdozen neergezet om uit te pakken. We moesten helemaal overnieuw beginnen en alles weer terugbrengen naar onze oude stek in Sint-Amandsberg.”

Gewoon spelen

Vandaag was het dan eindelijk zover: vanmorgen kwamen de leerlingen van eerste, tweede en zesde leerjaar naar school. “Ik vond het belangrijk dat de zesdejaars voor hun laatste weken in het lager nog van het nieuwe gebouw konden genieten”, zegt Devaere. “Ze waren dan ook heel blij en enthousiast vanmorgen.” Dankzij een goede voorbereiding en filmpjes over te volgen route bij aankomst op school die vooraf aan de ouders waren bezorgd, verliep alles zonder problemen.

In de namiddag blijven enkel nog de leerlingen van het eerste en tweede, en de opvangbubbels. Op de bovenste speelplaats speelt de turnleraar, getooid met een Darth Vader-achtig masker, voetbal met een groep kinderen. Daarbij lukt het niet altijd de afstand van 1,5m te bewaren. “Voor het buitenspelen hebben we de leerkrachten gebrieft dat ze ‘gewoon’ met de kinderen mogen omgaan”, legt Devaere uit.

Kajakken

Na de doorstane emoties van dit schooljaar is Devaere niet van plan om het schooljaar zonder boe of ba af te sluiten. “Ik wil graag eind juni de derde kleuterklas en het zesde leerjaar de proclamatie geven die ze verdienen. Het zal niet zijn zoals andere jaren en blijven slapen op school zit er waarschijnlijk niet in, maar we doen zeker iets. En ook voor het schoolteam komt er iets speciaals, want zij hebben bergen verzet. Misschien een kajaktocht op het water van de Oude Dokken?”