Derde dag aanschuiven bij Brantano voor superkortingen Jill Dhondt

25 augustus 2020

14u37 8 Gent Net als zaterdag en maandag, staan er opnieuw ellenlange rijen aan de Gentse Brantanowinkels. De vestigingen houden een grote uitverkoop na het faillissement van het moederbedrijf, en daar komen heel wat koopjesjagers op af. Dat ze daarvoor urenlang in de rij moeten staan, nemen ze er noodgedwongen bij.

Je zou denken dat de rekken intussen leeg zijn, of dat de shoppers er genoeg van hebben, maar ook dinsdag staan er ellenlange rijen aan de Gentse Brantano’s. Zaterdag is de stormloop begonnen, toen al stonden er rijen voor de ingang van 150 tot 200 meter lang. De wachtenden worden aangetrokken door de kortingen van 75 procent. Het aantal personen in de winkel is beperkt om te grote drukte te vermijden. Bovendien krijgt elke shopper een halfuur de tijd om te winkelen, maar op dat vlak lijken de regels en de realiteit niet overeen te komen. Volgens koopjesjagers in de wachtrij schuift de lijn amper op richting de ingang, net zoals de voorgaande dagen dus. Wel verloopt het aanschuiven nog steeds zonder al te veel incidenten.