Derde CrossFit zaak in Gent Jill Dhondt

05 december 2019

17u58 0 Gent Lynn Gielis (38) en Pieter Tass (40) kozen ervoor om hun jobs op te zeggen en hun passie na te gaan. Ze openden een CrossFit box op de Wiedauwkaai onder de naam ‘Crooks CrossFit’.

“CrossFit kampt met een verkeerd imago”, stelt Lynn Gielis. “Het wordt nog te vaak geassocieerd met die-hard fitnessfreaks, met grote spierbundels. Er valt echter ontzettend veel meer te vertellen over CrossFit. De discipline behelst een prachtige holistische visie die wij in onze box ook toepassen.”

CrossFit is een combinatie van kracht, conditie en flexibiliteit. De laatste jaren is de sport alsmaar populairder geworden. Dat heeft meerdere redenen volgens Pieter. “Mensen hebben de behoefte om tot een tribe te behoren. Door samen te sporten ontstaat er een gemeenschapsgevoel. Daarom is de uitval zo laag, in tegenstelling tot bij een klassieke fitness. Daar worden sporters zelden begeleid. Ze voeren continue dezelfde bewegingen uit, moeten zelf nadenken over wat ze gaan doen en weten niet of ze de oefeningen correct doen. Bij ons is er een constante begeleiding. De sporters gebruiken hun hele lichaam in plaats van een klein deel daarvan.”

Naar de toekomst toe wil Lynn ook trainingen geven voor zwangere vrouwen. “Vrouwen die gewoon zijn van te CrossFitten vallen in een gat als ze zwanger worden. High intensity training wordt afgeraden op dat moment. Maar door de intensiteit van de trainingen aan te passen kunnen zwangere vrouwen die het gewoon zijn van te CrossFitten dat blijven doen.”

Info

Crooks CrossFit is gelegen op de Wiedauwkaai 23 Z, 9000 Gent.