Dendermondsesteenweg kreunt onder sluikstort: al 500 (!) meldingen in 2019

Erik De Troyer

08 oktober 2019

Sluikstorten is in heel Gent een probleem maar de Dendermondsesteenweg blijkt een wel heel hardnekkige hotspot te zijn. Sinds januari van dit jaar kreeg de stad al 500 meldingen van sluikstorten in die buurt. Soms worden zelfs hele inboedels op straat gedropt. Daders vatten blijkt echter lastiger dan gedacht.

Raadslid Sven Taeldeman (sp.a) – zelf buurtbewoner – kaartte de situatie aan de Dendermondsesteenweg aan. “Naast zwerfvuil heb je ook een aantal hardnekkige sluikstort-plekken in de wijk. Ik denk dan aan de wekelijks opstapelende bergen vuil aan de ingang van de Colruyt. Dat probleem sleept misschien al 10 of 15 jaar aan. Ook de parking van de oude Basic Fit is zo'n probleemzone. Dat is niet alleen geen zicht maar er loopt intussen ook al ongedierte rond. Men blijft maar systematisch sluikstorten op die plekken. Het stoort de buurt mateloos. Mensen herkennen zich zelfs niet meer in de buurt waar ze zo trots op zijn. Er moet een tand bijgestoken om die sluikstort-locaties aan te pakken. Ivago passeert er zowat dag en nacht maar we moeten ook een aanpak vinden om sluikstorters te sanctioneren”, aldus Taeldeman.

Schepen Bram Van Braekevelt (Groen) belooft de Dendermondsesteenweg op te nemen in de sluikstort-hotspots. “Sluikstorten aanpakken is niet eenvoudig. De problematiek van de Dendermondsesteenweg is niet nieuw en die valt niet met één actie op te lossen. We hebben van januari tot september bijna 500 oproepen van sluikstorten gekregen in de omgeving van de Dendermondsesteenweg, waarvan 40 meldingen aan de Colruyt en 29 aan de Basic Fit. Dat is niet min.”

“Onze sluikstortcamera hebben we er al ingezet”, aldus Van Braeckevelt. “Helaas konden we met de camera geen feiten vastgestellen. Dat is niet ongewoon. Het inzetten van die camera is geen garantie om daders te vatten. In de toekomst zal de camera er opnieuw ingezet worden. We hebben daar in het verleden wel al sluikstorten doorzocht. Dat leverde vorig jaar vijf vaststellingen op. Dit jaar werden twee daders geïdentificeerd. De daders zijn vaak slim genoeg om geen persoonlijke gegevens in het afval achter te laten.”

De eigenaar van het Basic Fit-terrein heeft intussen een aanmaning gekregen om alles op te ruimen. ‘Ook de textielcontainer trekt sluikstort aan. De organisatie achter de kledingophaling heeft de opdracht gekregen de container weg te halen. Dat moet eerstdaags gebeuren. Doen ze dat niet dan verwijdert Ivago hem zelf”, aldus de schepen.

De discussie in de gemeenteraad was nog maar pas voorbij of daar liep al een nieuwe melding van een sluikstort binnen. Eentje dat kon tellen. Aan een bushalte langs de Dendermondsesteenweg lag een volledige inboedel opgestapeld, volledig doorregend. Deze morgen was die stapel al weggehaald.

“Er heerst een anonimiteitsgevoel in de buurt. Het zal niet alleen van de stadsdienst moeten komen om dat op te lossen. We moeten ook de Gentenaars oproepen om onze straten mee proper te houden. De situatie daar is niet goed en moet absoluut beter. Dat beseft iedereen", besluit Van Braeckevelt.