Den Turk neemt De Belleman Pub over Sabine Van Damme

28 mei 2019

10u39 9 Gent Twee iconen verdwijnen uit de Gentse horecawereld, maar hun zaak blijft gelukkig bestaan. Willy Roelandt en Marie-Paule Pauwels gaan met pensioen. Anthony De Waele, de zoon van Gerda Bosschem van Den Turk, neemt de zaak over en behoudt ze zoals ze is. Op 1 juli zijn Willy en Marie-Paule weg. Den Belleman heropent met de Gentse Feesten.

Willy van de Belleman Pub werd in april 65, en dacht aan zijn pensioen. Het café overlaten zou geen simpele zaak worden, dachten hij en Marie-Paule (64). Vooral omdat ze willen dat alles blijft zoals het is. Maar dat was dus zonder Gerda en Anthony van Den Turk gerekend. “Ik hield de Belleman al een tijdje in de gaten”, zegt Anthony. “En toen ik hoorde dat Willy en Marie-Paule een overnemer zochten, heb ik niet getwijfeld.” Anthony naam 3 jaar geleden de aandelen van Den Turk over van zijn moeder, Gerda Bosschem. De twee werken er nu samen. “Een tweede zaak vlakbij, dat is ideaal”, zegt ook Gerda.

Marie-Paule nam de Belleman samen met haar vader – de bekende belleman Julien Pauwels – over in 1985. “Wij hadden toen het Gildenhuis in Melle, maar pa zijn afspreekcafeetje was toen al de Belleman op de Botermarkt. Het heette toen al de Belleman, en was enkele jaren eerder opgestart door twee Bruggelingen. Mijn pa als belleman, met café De Belleman, lang is er niet getwijfeld.” In 1987 stapte Willy in de zaak, in de plaats van Julien. Julien bleef wel de trouwste klant.

“In al die jaren hebben we hier heel veel meegemaakt”, blikken Marie-Paule en Willy terug. De renovatie van het stadhuis, de bouw van de Stadshal, de heraanleg van de Belfortstraat, het was altijd wel iets. Gent is veranderd, en toch ook niet. Wat wel anders is: vroeger zaten de politiekers hier heel veel op café. Hier werd meer beslist dan op het stadhuis. Nu gebeurt dat niet meer, en dat is wel jammer. De vrijdag stonden hier dikwijls 10 velo’s voor de deur van facteurs die aan de toog kwamen hangen. Dat is allemaal gepasseerd. Vroeger gaven we hier ook eten, spaghetti’s en croques en zo. Sins het rookverbod is dat ook gedaan.”

Willy en Marie-Paule houden een afscheidsfeest op 30 juni, en gaan dan genieten van hun pensioen. “We gaan nu alles doen waar we nooit tijd voor hadden. Tijd maken voor onze familie en onze 4 kleinkinderen, op reis gaan, met de Harley van Willy gaan rijden. En op het terras van de Belleman komen zitten. Wat we daarna gaan doen, zien we dan wel.”

Anthony en Gerda mogen de handen uit de mouwen steken. “We zoeken nog een gezicht voor de zaak, want we gaan uiteraard met personeel werken. Tegen de Gentse Feesten willen we open.” De bekende belletjes die het decor van de pub vormen, neemt Marie-Paul wel mee. Wat in de plaats komt, weet Anthony nog niet. Wat hij wel weet is dat de ziel van de zaak behouden zal worden, al zullen Marie-Paule en Willy absoluut gemist worden. En zij gaan hun zaak en hun klanten minstens even hard missen, geven ze toe.