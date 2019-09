Den Dreidekker van Noël Fack maakt geen eigen producties meer “We blijven ons inzetten voor ’t Gents en blijven optreden, maar de stress van eigen shows willen we niet meer” Sabine Van Damme

03 september 2019

Noël Fack en zijn Charlène zijn dit jaar allebei 65 jaar oud, en hebben beslist dat ze het iets kalmer aan gaan doen. "Dat wil zeggen dat we stoppen met het organiseren van eigen shows. Geen grote Dreidekker-producties meer met kerst en op de Gentse Feesten dus. Maar we blijven wel zelf optreden, en de vzw Dreidekkerproducties blijft ook bestaan."

Eigenlijk had Noël Fack de fakkel al in 2013 doorgegeven aan zijn showbizz-zoon Nico Lenny. Maar die overleed net voor zijn 33ste verjaardag aan kanker, en dus moest Noël noodgedwongen weer zelf aan de slag. “Ik deed nog wel de praktische organisatie”, zegt hij. “Zalen en sponsors zoeken, de administratie, noem maar op. Maar het volledige showgedeelte, dat deed Nico. Kort voor zijn overlijden heb ik hem beloofd er nog even mee door te gaan, en die belofte heb ik gehouden. Maar ik ben 65 intussen, en het is niet dat ik het niet meer aankan, maar ik wil liever in schoonheid eindigen. En dat hebben we de voorbije Gentse Feesten gedaan, met een mooie show in Ledeberg, met 16 man op scène, waaronder voor het eerst ook het 8-jarige dochtertje van Nico Lenny. Liesje is nu ook gelanceerd.” De vzw Dreidekkerproducties heeft de voorbije jaren heel veel jong Gents talent gelanceerd. “Ze gaan allemaal hun eigen weg nu, niemand zag het zitten om de organisatie van mij over te nemen. Logisch ook, het is echt veel werk. Voor de Gentse Feesten begon ik al in augustus.”

Het is niet dat we Noël en Charlène niet meer gaan zien. “Absoluut niet. Op vraag komen we zeer graag nog optreden, met sketches en zang. We gaan ons ook blijven inzetten voor het Gentse dialect. Volgende zomer bijvoorbeeld spelen we tijdens de Gentse Feesten weer elke voormiddag onze café chantant in ’t Galgenhuisje. En ook onze vzw Dreidekkerproducties blijft bestaan zolang ik leef. Als iemand zelf een Gentse show wil organiseren via den Dreidekker, dan kan dat zeker nog. Het zijn dus alleen de shows in eigen beheer waar we mee stoppen.”