Delphine Ricour stelt tentoon in Lissabon… en in The Fallen Angels Sabine Van Damme

18 november 2019

22u27 0 Gent Het is niet de eerste keer dan Ganesha Vancoillie met kunstenaars samenwerkt om haar etalage nog aantrekkelijker te maken. Maar met Delphine Ricour heeft ze wel een grote vis vast. Deze kunstenares stelt eind deze week tentoon in Lissabon. En dus ook in The Fallen Angels.

Bij The Fallen Angels in de Jan Breydelstraat is er nooit een ‘normale’ etalage. Heel wat mensen blijven er staan, of maken zelfs foto’s, omdat er altijd zo massaal veel te zien is, net als in de winkel zelf trouwens. Zo’n drie keer per jaar geeft Ganesha Vancoillie een kunstenaar enkele weken een forum in ‘haar’ etalage. Zo passeerden onder meer Pol Cosmo en Bue The Warrior al. En nu staan er heel wat schilderijen van de hand van Delphine Ricour. Deze Waalse studeerde onder meer aan het gerenommeerde Institut Superieur de Peinture Van Der Kelen in Sint-Gillis, en stelt haar werk tentoon in de hele wereld. “Ik kwam hier eens toevallig binnen, in dit winkeltje, en het voelde alsof ik thuis kwam”, vertelt ze. “Dit is mijn universum, en het klikte meteen met Ganesha.” Heel wat van Ricours werken tonen kindjes, en Ganesha vindt ze fantastisch. Dus maakte Ricour zelfs een werk met de zonen van Ganesha erop. Een samenwerking kon dan ook niet uitblijven. “Ik heb geen traditionele Sinterklaas-etalage gemaakt”, zegt Ganesha. “Het is een combinatie van speelgoed, en de kindjes van Delphine Ricour. Ik heb ze zelf allemaal namen gegeven, en promoot ze ook zo op de sociale media.” De schilderijen van Ricour zijn ook allemaal te koop, zowel die in Lissabon als die in The Fallen Angels.