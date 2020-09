Delphine Boël schenkt kunstwerk aan Rode Kruis Gent Sabine Van Damme

07 september 2020

19u20 0 Gent Of ze nu officieel een prinses is of niet weten we nog niet, maar de komst naar het Rode Kruis Gent van Delphine Boël was sowieso een feest. Boël schonk de Gentse afdeling één van haar kunstwerken, en staat erop dat alle 14.000 Rode Kruis-vrijwilligers een mondmasker met het motief van haar werk krijgen.

De dochter van Koning Albert – dat staat wel al vast – is een opmerkelijk vlotte dame. Geen protocol, geen show, wel een warme glimlach en een vloeiende speech, in het Engels. Boël maakte een kunstwerk voor het Rode Kruis. “Het origineel is 2 meter op 2 groot”, zegt ze. “Het Rode Kruis staat centraal, met daarrond een grote cirkel van allemaal woordjes ‘love’. Ik heb de o’tjes allemaal ingekleurd. Je begrijpt, zoiets op 300 exemplaren van maken is onbegonnen werk. Er litho’s van maken vond ik te koud. Dus heb ik replica’s gemaakt is op zijde, een warme stof, voor een fantastische vereniging.” Gent kreeg exemplaar 241 van de 300, en Delphine Boël werd verwelkomd door de burgemeester, schepen Coddens en Wim Vandermeersch van het Rode Kruis. Allemaal kregen ze een mondmasker met de ‘love-woordjes’ van het kunstwerk. “Maar ik vind dat alle 14.000 vrijwilligers van het Rode Kruis gratis zo’n masker moeten krijgen”, aldus nog Boël.