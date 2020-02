Deliveroo start met afhaaloptie: “Ook levering gerechten blijft mogelijk” Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

15u31 0 Gent Na een succesvolle test in Brussel breidt Deliveroo haar afhaaloptie uit naar Gent. Klanten kunnen vanaf vandaag hun maaltijden, drankjes en snacks bestellen via Deliveroo en deze vervolgens zelf afhalen in het restaurant.

“Deze nieuwe afhaal optie bespaart klanten wachttijd, geld, daar er geen leveringskosten verrekend worden, én biedt hen een nieuwe manier aan om van hun bestelling te kunnen genieten. De nieuwe Pick Up methode komt niet in vervanging van de bestaande opties, maar is een bijkomende manier om van een maaltijd te genieten”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo.

De nieuwe optie zal het leveren van gerechten door koeriers niet vervangen. Deze dienst blijft steeds onze prioriteit. “We zien de nieuwe afhaal optie als complementair daar het op bepaalde momenten net de bijkomende mogelijkheid biedt waar klanten naar op zoek lijken te zijn. Fietskoeriers moeten zich dus geen zorgen maken. We merken dat de vraag naar leveringen in België blijft groeien, en dat met de recent uitgebreide zones en de langere openingsuren er nog meer mogelijkheden zijn voor koeriers om via Deliveroo bij te verdienen”, aldus Van Nuffel.