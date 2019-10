Delhaize Sint-Annakerk moet eind 2022 de deuren openen en zo zal de supermarkt eruitzien Erik De Troyer

07 oktober 2019

19u07 14 Gent Voor het eerst geeft Delhaize een zicht op hoe de Sint-Annakerk er zal uitzien wanneer ze wordt omgevormd tot een markthal van de supermarktgroep. Tegen eind 2022 moet dat een feit zijn. Actiegroep SOS Sint-Anna is niet te spreken over de concrete plannen.

SOS Sint-Anna mocht maandagavond eerst nog eens haar eisen op een rij zetten voor de gemeenteraadscommissie. De actievoerders deden geen moeite om hun teleurstelling in het stadsbestuur weg te steken. “Blijkbaar is er al een akkoord met het consortium. Hier is een loopje genomen met het principe van deugdelijk bestuur. We voelen opgekropte woede, verdriet en verontwaardiging. We willen nog steeds een transparant project naar een herbestemming, maar dat kalf is al aan het verdrinken”, klonk het.

Tenslotte hoopt SOS Sint-Anna om de meerderheid in de gemeenteraad toch een geweten te schoppen. “Wij doen een oproep naar de individuele verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsleden. Handel naar uw morele plicht ten opzicht van de Gentse burgers. Stem los van partij of kartel en keur deze plannen niet goed.”

Eva Van Waes van Delhaize kwam de toekomstplannen voor de Sint-Annakerk voor het eerst uit de doeken doen. “De centrale hal wordt de markthal”, zegt ze. “Het wordt zeker geen klassieke supermarkt met rekken en frigo’s. We gaan voor een authentieke sfeer. In het koor komt dan weer het restaurant. Beide gedeelten zullen van mekaar afgescheiden zijn door een grote glazen wand die tot de nok van de kerk loopt.” De wijnbar komt aan het orgel vooraan in de kerk. Het balkon daar wordt vergroot. “We engageren ons om het orgel bespeelbaar te houden. Dat zal dan wel enkel kunnen wanneer de kerk leeg is.”

Buurtparkje

Rondom de kerk komen er op vraag van de stad geen appartementen. Rechts van de inkom komt een buurtparkje. “We willen de tuin zo veel mogelijk bewaren. Er komt wel een terras in voor het restaurant”, klinkt het. Links van de kerk zal er wél gebouwd worden. “Daar komt een technische zone voor de keuken van het restaurant en ook een leverzone. Die is volledig inpandig en zal dus niet tot overlast leiden voor de omwonenden.”

Om geen schade aan de kerk toe te brengen zal over de hele kerk een plint langs de muren komen. Daarachter zal de elektriciteit en de afvoer aangelegd worden. Het moet ook de kunstwerken beschermen.

Geen culturele activiteiten

Hoewel er aanvankelijk werd gesproken over culturele mogelijkheden, blijkt er nu toch niets in die zin gepland. “We zijn niet van plan er concerten te organiseren”, klinkt het.

De voorzijde van de kerk zal gerestaureerd worden. Aan de binnenkant van de kerk worden enkel instandhoudingswerken uitgevoerd. “We hebben een ambitieuze timing opgesteld. Eind 2022 of begin 2023 willen we openen. Maar we zitten nog vroeg in het traject”, klinkt het bij Delhaize.

Schepen Sami Souguir (Open Vld) benadrukt dat het nog niet vast staat dat de kerk verkocht zal worden. “De stad is voorstander van een erfpacht in plaats van een verkoop. Ik heb Delhaize met de vraag gecontacteerd en onze juridische dienst bekijkt wat er nog mogelijk is.”

Bij SOS Sint-Anna is men niet te spreken over de officiële plannen. “Het prachtige schrijnwerk wordt weggestoken achter valse wanden, de vloer wordt bedenkt. Iedereen moet dat net met eigen ogen kunnen zien. Beschermen, maar wegmoffelen heeft geen zin. Verder probeert men ons te paaien met een buurttuin en de bescherming van het orgel, maar geloofwaardig is dat niet”, zegt woordvoerder Paul Van Houtte.