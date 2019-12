Delhaize koopt Sint-Annakerk niet maar krijgt wel erfpacht gedurende 99 jaar Erik De Troyer

05 december 2019

Delhaize zal de Sint-Annakerk niet aankopen maar wel een erfpachtovereenkomst sluiten met de stad. Dat zal Delhaize gedurende 99 jaar zo’n 30.000 euro kosten. Daardoor zal de supermarktgroep veel meer dan de aanvankelijk geschatte 500.000 euro betalen én de kerk blijft daardoor eigendom van de stad Gent.

De plannen van Delhaize om de Sint-Annakerk te kopen lokten het voorbije jaar veel reactie uit. Er ontstond een actiegroep, er was dagelijks muzikaal protest op de trappen van de kerk, tussenkomsten in de gemeenteraad, enzovoort.

Delhaize wil van de kerk een hippe supermarkt maken met ruimte voor een wijnbar, een restaurant,... Tijdens de onderhandelingen lekte uit dat Delhaize slechts 500.000 euro zou betalen voor het historische gebouw wat tot nog meer ongenoegen leidde. De stad hield steeds vol dat ze de voorkeur gaf aan een erfpachtovereenkomst maar het werd nooit duidelijk of ook Delhaize dat zag zitten.

Vandaag blijkt er dan toch een doorbraak. Deze morgen heeft het schepencollege haar principieel akkoord gegeven voor een erfpachtovereenkomst. Dat wil zeggen dat de kerk gedurende 99 jaar wordt overgedragen aan Delhaize maar dat ze nadien weer eigendom van de stad wordt. Het is een werkwijze die bijvoorbeeld ook vaak wordt gebruikt voor begijnhofwoningen. De Delhaize-groep is bereid om per jaar 30.000 euro neer te tellen. Voor 99 jaar betekent dat dus zo’n 3 miljoen euro. Elk jaar wordt het bedrag nog geïndexeerd waardoor het eindbedrag zelfs nog een pak hoger zal liggen. Een betere deal dus dan de verkoop die aanvankelijk op tafel lag.

Schepen Sami Souguir (Open VLD) reageert tevreden. “We hebben steeds gezegd dat we meer voorstander waren van een erfpacht dan van een verkoop. Door deze beslissing blijft de stad eigenaar van de kerk”,zegt hij.

De beslissing is nog niet helemaal definitief. Op de gemeenteraad van december zal de beslissing van het stadsbestuur gestemd moeten worden. Dat zou echter geen struikelblok mogen zijn. Dat er een Delhaize in de Sint-Annakerk komt lijkt nu wel helemaal vast te staan.