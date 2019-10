Delhaize heeft plannen voor Sint-Anna klaar, nu nog vergunningen krijgen Sabine Van Damme

06 oktober 2019

10u57 16 Gent Delhaize heeft z’n huiswerk klaar over de toekomst van Sint-Anna. Het schepencollege kan zich vinden in de plannen en stelt ze maandagavond voor in de commissie op het stadhuis. De gemeenteraad moet nog z’n goedkeuring geven, én alle nodige vergunningen moeten nog worden aangevraagd.

Een jaar na de aankondiging dat Delhaize interesse heeft in de Sint-Annakerk, zijn stad en winkelketen tot een akkoord gekomen rond de plannen. De appartementen die Delhaize aan de zijkant wilde bouwen, zijn geschrapt. Voor de rest blijven de grote lijnen dezelfde: een winkel in het betere segment in de kerk, een wijnbar op het doksaal en een restaurant achteraan, met een terras in de tuin die nu al achter de kerk ligt. Die tuin moet publiek toegankelijk blijven, en ook aan de zijkant komt extra groen.

Het portaal van de kerk moet open blijven voor het publiek, en ook de winkel moet toegankelijk zijn voor niet-klanten, maar dat is in principe altijd zo met een Delhaize. Over parking wordt met geen woord gerept.

5 miljoen voor restauratie

Om dat plan te ‘mogen’ uitvoeren, zal Delhaize opdraaien voor de verdere restauratiekosten van het gebouw, die al snel zullen oplopen tot 5 miljoen euro. In principe komt Vlaanderen tussen in die kosten met erfgoedsubsidies, maar de wachttijd daarvoor is minstens 7 jaar.

Het Gents schepencollege kan zich vinden in de plannen, en stelt ze maandagavond voor op het stadhuis. Daar zal ongetwijfeld ook de actiegroep aanwezig zijn, die via een handtekeningencampagne spreekrecht op de gemeenteraad verkreeg, maar toen werd doorverwezen naar de commissie van oktober. Daar worden de mensen voor – bijna – voldongen feiten gesteld. Bijna, want de gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Dat is evenwel een formaliteit, want elk plan van het college sowieso wordt sowieso met een ruime meerderheid goedgekeurd door de gemeenteraadsleden.

Beschermd

Maar daarna moet Delhaize ook nog alle vergunningen zien te verkrijgen die nodig zijn om aan het gebouw te mogen raken. En met een beschermde kerk zal dat geen evidentie zijn.