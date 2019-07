Delegatie leerlingen Don Bosco Zwijnaarde trekt naar Rwanda voor inleefreis School verzamelde afgelopen jaar meer dan 70.000 euro voor goede doelen Sam Ooghe

04 juli 2019

17u41 12 Gent Een delegatie van tien leerlingen van het Don Boscocollege van Zwijnaarde is donderdagochtend vertrokken naar Rwanda voor een inleefreis. De school verzamelde de voorbije maanden liefst 71.767 euro voor diverse goede doelen.

Don Bosco Zwijnaarde bouwde de afgelopen decennia een traditie op van inleefreizen naar Afrika. Lang werd er naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gereisd, en tot 2016 ging de aandacht naar straatkinderen in Lubumbashi in Congo. Door de onstabiele politieke situatie in Congo, wordt nu om de twee jaar een delegatie leerlingen naar Rwanda gestuurd.

Les en speelpleinwerking

“De ‘Crewanda', zoals het team van vijfde- en zesdejaars zichzelf noemt, zal eerst verbroederen met leeftijdsgenoten in hoofdstad Kigali, om samen te werken rond de Sustainable Development Goals”, legt pedagogisch adjunct-directeur Veronique Dept uit. “Daarna reizen ze door naar de provincie Muhazi. Dat is een arme plattelandsprovincie, waar er nauwelijks toegang is tot opleiding basisvoorzieningen, zoals drinkbaar water. Daar zullen onze leerlingen taal- en computerlessen geven aan de lokale kinderen en speelpleinwerking organiseren. Dat gebeurt in een vormingscentrum dat de grond gestampt is door Salesianen, en momenteel nog verder ontwikkeld wordt.”

In het Don Boscocollege bruisde het de afgelopen maanden zoals steeds van initiatieven om de goede zaak te steunen. “We organiseerden een sponsortocht, een vastenmarkt en spaghettidagen. Samen met vrije giften klokken we momenteel af op 71.776 euro. Dat geld gaat voor een deel naar het project in Muhazi, maar ook naar Broederlijk delen en Lubumbashi.”