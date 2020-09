Deinsesteenweg maakt trieste reputatie waar: 659 flitsboetes op 4 uur tijd, 34 rijbewijzen ingetrokken Sabine Van Damme

03 september 2020

19u32 0 Gent De Gentse flikken houden met de regelmaat van de klok snelheidscontroles in Gent, maar de resultaten van afgelopen woensdag zagen ze (gelukkig) zelden. Op 4 uur tijd flitsten ze liefst 659 hardrijders. De recordhouder reed 147 kilometer per uur, waar je 70 mag.

De Deinsesteenweg is nu wel een brede baan die de indruk geeft dat je er stevig het gaspedaal mag induwen, maar dat is niet zo. Er staat meermaals duidelijk aangegeven dat de maximum snelheid 70 per uur is. Maar het stuk tussen de op- en afrit van de E40 in Drongen is en blijft een geliefkoosde plek voor laagvliegers, zo blijkt. Woensdag hield de Gentse politie er 4 uur lang een snelheidscontrole. Daarbij werden liefst 659 automobilisten geflitst. 34 daarvan reden zo snel dat hun rijbewijs wordt ingetrokken. Tijdens de controle passeerde er meer dan 2.000 wagens, liefst 28 % daarvan hield zich niet aan de opgelegde snelheid.