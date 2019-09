Definitief afscheid van DOK nu heel nabij Sabine Van Damme

11 september 2019

13u41 6 Gent Het laatste weekend van september is het aller-allerlaatste DOK-weekend. De tijdelijke invulling van de Oude Dokken zou er voor een jaar of twee zijn, maar hield het uiteindelijk negen zomers vol. Ze namen in 2013 al eens afscheid, maar nu is het écht gedaan.

Fans van DOK kunnen hun in schoonheid afscheid nemen van hun geliefde plek, want er wordt uiteraard nog een feestelijk einde voorzien. In het weekend van 28 en 29 september wordt alles verkocht, met een beetje geluk zelfs de medewerkers.

De vzw DOK startte in juni 2011 op een oud terrein aan het Handelsdok. Het waren CirQ, Democrazy en het intussen ter ziele gegane Ladda die de handen in elkaar sloegen om DOK te organiseren. Creativiteit, evenementen, experimenten en heel veel mensen vonden hun weg naar de kade langs de Afrikalaan. In al die jaren waren er een DOKstrand, DOKparking met drive-in cinema, DOKcentrale met tentoonstellingen, DOKarena voor concerten, DOKtuin, DOKkantine en DOKmarkt, allemaal gedragen door een olijke bende vrijwilligers. Sinds 2014 was er zelfs een werkplek voor projecten en nieuwe ideeën. Op die 9 jaar tijd telden de organisatoren 85 gehoste projecten, 450 vrijwilligers, 63 markten, en 200 concerten door Democrazy.

In het afscheidsweekend van 28 en 29 september trekken ze bij DOK nog eens alle registers open, met een laatste groot feest (28/9 14 – 22 uur) en een allerlaatste DOKdag (29/9 11 – 24 uur), met een laatste rommelmarkt, performances, een uitvaart, lezingen, een slakfietsrace, een photoboot voor dwergen, een hondensow, een allerlaatste zonsondergang en nog veel meer.