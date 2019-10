Defect gasfornuis veroorzaakte gasontploffing aan Citadelpark Cedric Matthys

18 oktober 2019

15u20 0 Gent Een defect gasfornuis op het gelijkvloers lag aan de basis van de gasontploffing donderdagavond in Gent. Dat liet het parket van Oost-Vlaanderen weten.

De ontploffing vond plaats in de Filips Van Marnixstraat, vlakbij het Citadelpark. Een 46-jarige leerkracht en haar 87-jarige moeder raakten zwaargewond. Beide dames werden overgebracht naar UZ Gent. De 46-jarige vrouw verkeerde even in levensgevaar. De woning is intussen onbewoonbaar verklaard.