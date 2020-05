Deel van UGent-studenten burgerlijk ingenieur pleegt samen fraude tijdens online evaluatiemoment Jill Dhondt

25 mei 2020

12u52 1 Gent 430 studenten burgerlijk ingenieur van de UGent legden op 20 mei tegelijk een online proef af voor het vak Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek. Een deel van de studenten pleegde toen samen fraude, door te spieken via een gedeeld Google-document. De betrokkenen moeten voor een examentuchtcommissie verschijnen.

Voor het vak Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek is er geen examen meer dit semester. De UGent besloot om in de plaats daarvan vier online evaluatiemomenten te voorzien. Tijdens de laatste evaluatie bleek dat er fraude in het spel was: studenten hadden gespiekt via een gedeeld Google-document. Het is nog onduidelijk hoeveel studenten er precies bij betrokken waren, maar het gaat alleszins om meerdere personen. Volgens een student die het vak aflegde is een bestuurslid één van hen.

Gewaarschuwd

De UGent had al voor de bewuste toets vermoedens van fraude. “De resultaten waren opvallend goed bij de vorige proef, dat was verdacht”, geeft woordvoerder Stephanie Lenoir van de Universiteit Gent aan. “We hebben de studenten daarom gewaarschuwd voor die laatste proef. Niet iedereen heeft geluisterd.”

De universiteit kreeg na de proef een melding dat er bedrog was gepleegd. Momenteel wordt nog onderzocht hoeveel en welke studenten precies betrokken waren. Een examentuchtcommisie zal zich buigen zich over de sancties. In het ergste geval worden de studenten tijdelijk of definitief geschorst.