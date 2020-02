Deel van dak Ghelamco Arena waait weg: “Eerste keer in zeven jaar dat we zoiets meemaken” Sabine Van Damme & Cedric Matthys

10 februari 2020

22u14 638 Gent I n Gent heeft storm Ciara opnieuw lelijk huis gehouden. In de Ghelamco Arena, de thuisbasis van voetbalclub KAA Gent, waaide een deel van de luifel boven de tribune los. “Gelukkig raakte niemand gewond.”

“Enkele uren eerder en dit had fataal kunnen zijn.” Gebouwbeheerder Wilfried Gees meet de schade op als we hem maandagavond rond 22.30 uur aanspreken. Amper een half uurtje eerder kwam een groot deel van de luifel boven zitvak 323 naar beneden in de Gentse Ghelamco Arena. Het stuk van metaal van ongeveer 100 vierkante meter belandde op de parking Albert Heijn. “Overdag is het daar aardig druk”, licht Gees toe. “De supermarkt was gelukkig al lang gesloten, waardoor er geen gewonden vielen. Ook raakten er geen auto’s beschadigd.” (lees verder onder de foto)

Herstellingswerken

De gebouwbeheer van het stadion deed eerder op de dag nog een volledig rondgang in en rond het gebouw. “Na de storm van zondag lag alles nog stevig vast”, zegt Gees. “Dit is dan ook pure stormschade. Normaal gezien wordt het stuk metaal vannacht (maandagnacht, red.) nog verwijderd. Morgen kunnen dan de herstellingswerken starten. Hoe lang die zullen duren, kan ik moeilijk inschatten. Het gebouw staat er intussen zeven jaar en het is de eerste keer dat we dit meemaken. Misschien zullen we enkele zitjes moeten opofferen als de aannemer met een stelling wil werken, maar ook dat valt te bezien.”