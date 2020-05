Deel studenten UGent mag terugkeren naar homes: “Week voor eerste examen moeten we verhuizen en wennen aan een nieuwe omgeving” Jill Dhondt

23 mei 2020

11u59 14 Gent De studentenhomes van de Universiteit Gent waar social distancing niet mogelijk is, werden midden maart De studentenhomes van de Universiteit Gent waar social distancing niet mogelijk is, werden midden maart ontruimd . Met de examens voor de deur, willen veel studenten naar hun kot terugkeren om er te studeren of te overnachten. De Universiteit kreeg 320 aanvragen binnen, waarvan 290 ingewilligd werden. Een deel kan terug naar hun eigen kamer, een andere groep mag kamers gebruiken die normaal bestemd zijn voor buitenlandse studenten. Voor dertig studenten werd geen oplossing gevonden.

De studentenhomes van de Universiteit Gent met gemeenschappelijke voorzieningen werden midden maart ontruimd. Studenten die daar gedomicilieerd zijn of door andere omstandigheden niet naar huis konden, mochten wel blijven. Van de 1.300 studenten gingen er 1.200 naar huis. Nu de examens voor de deur staan, willen velen terugkeren naar hun kamer. Daarom stuurde de UGent twee weken geleden een mail naar de betrokken studenten, om te peilen wie precies terug wilde komen.

We wisten op voorhand dat de vraag groter zou zijn dan het aanbod, maar we zitten met een beperkte capaciteit en veiligheid primeert nog steeds. Daarom hebben we enkele criteria opgesteld, in samenspraak met de studenten, om te kijken wie een plaats zou krijgen Stephanie Lenoir, UGent

“320 studenten hebben daarop een aanvraag ingediend”, zegt Stephanie Lenoir van de UGent. “90 daarvan kunnen sinds vrijdag terug naar hun eigen kamer. De komende week mogen 150 andere studenten in een kamer van de site Kantienberg trekken, waar ze eigen voorzieningen hebben. Vanaf 1 juni komen daar nog eens 50 kamers vrij, die normaal bestemd zijn voor buitenlandse studenten. Op deze manier kunnen we aan de vraag van 290 studenten tegemoet komen, 30 personen moeten we helaas teleurstellen. We wisten op voorhand dat de vraag groter zou zijn dan het aanbod, maar we zitten met een beperkte capaciteit en veiligheid primeert nog steeds. Daarom hebben we enkele criteria opgesteld, in samenspraak met de studenten, om te kijken wie een plaats zou krijgen. Op basis van de reistijd die de studenten moeten afleggen naar hun examens, en het aantal examens die ze op de campus afleggen, werd de beslissing gemaakt.”

Stress

Femke is een van de studenten die een kamer mag innemen op de Kantienberg. “Er zit wel een addertje onder het gras: de week voor ons eerste examen moeten we een dag vrijhouden om te verhuizen en vervolgens te wennen aan een nieuwe omgeving. Bovendien liggen die kamers in de lage emissiezone. Zoals veel andere studenten heb ik geen auto ter beschikking die daar binnen mag. Ik heb dus geen idee hoe ik die verhuis ga regelen. Dat alles brengt enorm veel en onnodige stress met zich mee”, vertelt ze.