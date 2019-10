Deel stadhuis verdwijnt voor jaar achter stellingen

Erik De Troyer

23 oktober 2019

14u34 6 Gent Een deel van het Gentse stadhuis staat vanaf volgende week voor een jaar in de stellingen. Vandaag werden alle vlaggenmasten verwijderd en dat is een voorbode van een grote renovatiegolf.

Het Gents stadhuis verkeert niet in een geweldige staat. Een aantal daken zijn lek, sommige ruimtes staan al jaren ongebruikt. Om die historische verwaarlozing recht te trekken, is er een totaalrenovatie gepland, onder andere van het hele dak. Zowel aan de kant van de Hoogpoort als aan de kant van de Botermarkt komen stellingen.

“De volledige Gotische vleugel en de Bollaertskamer worden in stelling gezet. Aan de zijde van de Pacificatiezaal plaatsen we onze stelling zodanig dat de volledige trap vrij blijft en de baldakijn kan geplaatst worden voor officiële evenementen. Hier vernieuwen we de dakbedekking in natuurleien”, legt schepen van Facility Management Annelies Storms uit. Ter hoogte van de collegezaal en de Bollaertskamer worden eerst en vooral stabiliteitswerken uitgevoerd. Vorig jaar werd daar nog een schoorsteen afgebroken omdat hij dreigde neer te komen en dwars door het stadhuis te vallen. Die schoorsteen wordt nu in ere hersteld. Ook de spanten worden vernieuwd net als de dakleien. Ook de brandveiligheid moet verbeteren.

Op 30 oktober start de bouw van de stellingen. De renovatiewerken zullen tot eind 2020 duren. De stellingen nemen zo’n 5 meter in rondom het stadhuis. Dat mag echter geen hinder veroorzaken tijdens de komende Winter- en Gentse Feesten.