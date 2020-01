Deel Gentse binnenstad uurtje zonder stroom, ook Kinepolis even zonder elektriciteit Cedric Matthys

13 januari 2020

16u50 9 Gent Een deel van de Gentse binnenstad heeft maandagnamiddag een uurtje zonder stroom gezeten. De panne ontstond op het laagspanningsnet, maar was snel van de baan.

Iets voor 16 uur viel de stroom uit in heel wat straten rond het Zuidpark in Gent. Volgens netbeheerder Fluvius trof de storing ongeveer 500 à 1.500 inwoners. Onder meer in het cinemacomplex Kinepolis was er even geen elektriciteit. De noodgeneratoren sloegen echter onmiddellijk aan waardoor de bezoekers verder konden genieten van de film. De exacte oorzaak van de storing is niet bekend, maar tegen 17 uur waren de problemen opgelost.