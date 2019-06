Decadance is weer open (voor even toch) Redactie

26 juni 2019

23u52 0 Gent Neen, het is geen droom: de iconische club Decadance in de Overpoortstraat is sinds maandag weer open. Al is het wel maar voor deze week - vanaf zaterdag gaan de deuren (alweer) onherroepelijk dicht.

In november vorig jaar trokken de broers De Kegel na 22 jaar de stekker uit de legendarische club. Het einde van een tijdperk, zo klonk het in de Gentse feestwereld, passend afgesloten met een stevig feestje van een volledig weekend. ‘De Deca’ stond een tijdje leeg, en werd in de winter even het decor van schlagers en après-ski-beats met de tijdelijke intrede van de Moose Bar.

Deze week was het weer de beurt aan de ‘oude’ Decadance. Op maandag kreeg feestconcept Moonday van Gilles De Bruyne de eer om de club te heropenen. Door het grote enthousiasme in aanloop naar dat feestje, werd op woensdag ook een ‘24 uur van de Decadance’ ingelast, en ook op vrijdag gaan de deuren open voor het concept ABSTRKT. Een weekje Decadance zoals vroeger dus, met veel activiteiten, volk en alternatieve muziek.

Al blijft het bij deze ene week. Na zaterdag gaat Decadance normaal gezien niet opnieuw open. Wat de toekomst dan wel brengt voor het pand, is momenteel nog onduidelijk.