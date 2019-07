Debiele test zoveel op Bata: kan je een ei bakken op een auto? Sabine Van Damme

19u06 8 Gent “Er is dus geen enkele reden om weg te blijven van de Feesten hé, het is niet echt warm. Je kan zelfs geen ei bakken op een auto”, zegt Xavier Cloet. Een mislukte stunt dus op Bata.

Met een donkerblauwe auto in de volle zon leek het simpel: een eitje bakken op het dak. Tromgeroffel en geluidsman Pascal moesten de stunt compleet maken. Maar poging één mislukte schromelijk, want het ei glibberde weg van het dak. Met een stevige stamp van een laars werd het dak van de stuntauto dan maar wat platter gemaakt. Maar ook ei 2 weigerde gebakken te worden.

“Wacht, in de motorkap zit meer metaal. Dat zal beter gaan. Ultieme poging 3 moest even wachten, want niemand kreeg de motorkap open. Maar uiteindelijk kwam het ei te liggen waar het moest liggen. Maar het bakte niet. Zelfs geen klein beetje. Ook niet na het toevoegen van peper en zout. “Zie je wel, het is niet warm. Je kan zelfs geen ei bakken op een auto. En elke keer als er nu nog iemand zaagt over het weer zetten we de vloerverwarming hier een halve graad hoger”, dreigt Xavier Cloet.

Op de Hopmarkt in Aalst, 35 kilometer verderop, zijn ze er wel in geslaagd een ei te bakken in een pan die op straat stond.