Debat met Dries Van Langenhove mag niet doorgaan op UGent. Dan maar naar de Overpoortstraat Jeroen Desmecht

21 oktober 2019

23u36 15 Gent Dries Van Langenhove is maandagavond afgezakt naar de Overpoortstraat in Gent op uitnodiging van de conservatieve studentenvereniging KVHV. De club hekelt dat een debat of lezing met Van Langenhove niet kon plaatsvinden in de auditoria van de UGent. Rector Rik Van de Walle achtte het risico op ernstige verstoring van de orde te hoog. “Wij willen aan de Gentse student een platform bieden zodat ze op informele wijze met Dries het gesprek kunnen aangaan, aangezien andere fora ons die kans niet bieden”, klinkt het bij KVHV. En dus werd het de Overpoort.

Studentenverenigingen LVSV en KVHV kondigden beide aan Dries Van Langenhove als gast te hebben op hun openingsactiviteit. Maar dat ging niet door: althans niet in de gebouwen van de UGent. ”Uiteraard beschouwt de UGent het recht op vrije meningsuiting en spreken als een fundamenteel recht”, liet rector Van de Walle eerder optekenen in deze krant. “Het spreekt voor zich dat aan een pluralistische universiteit als de onze iedereen zijn of haar mening mag geven, óók als die mening stevig botst met de mening van anderen. Als rector ben ik evenwel verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid binnen de UGent-gebouwen. Na afweging primeert voor mij in deze het risico op onrust en veiligheidsproblemen.”

De conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV ziet dat anders en nodigde Van Langenhove maandagavond uit in The Place in de Gentse Overpoort. “Het is niet onze taak om de veiligheid te garanderen”, reageert Robin Gouwy van KVHV. “Zowel op de universiteit als in de Sint-Pietersabdij zijn we geweigerd. Wij willen aan de Gentse student een platform bieden zodat ze op informele wijze met Dries het gesprek kunnen aangaan, aangezien andere fora ons die kans niet bieden.”

Van Langenhove kwam rond 22 uur - een uurtje later dan gepland - ter plaatse. Demonstranten waren er bij zijn aankomst niet. Het ziet er voorlopig naar uit dat het evenement rustig zal verlopen.