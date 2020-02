Dealer twee keer op heterdaad betrapt Wouter Spillebeen

28 februari 2020

13u42 0 Gent Een Gentenaar die in een paar maanden tijd twee keer op heterdaad betrapt werd tijdens een drugsdeal lijkt zijn kansen bij justitie te hebben opgebruikt. Na jarenlang straffen met uitstel te hebben gekregen, hangt hem nu twee jaar cel boven het hoofd.

Na de zomer van 2019 zag een politiepatrouille op de Jubileumlaan in Gent dat er een drugsdeal bezig was. De betrokkenen sloegen op de vlucht zodra ze de patrouille opmerkten en de politieagenten zetten de achtervolging in. De afnemer werd gevat en hij gaf toe dat hij net speed gekocht had van de beklaagde. In januari 2020 speelde bijna hetzelfde scenario zich af, maar deze keer vond de politie onder een auto twee zakjes weggegooide cannabis. De afnemer werd gevat en opnieuw wees die de beklaagde aan.

Uit verhoren bleek dat de man al twee tot drie jaar drugs dealde. Zijn winst wordt geschat op ongeveer 34.000 euro. De procureur vordert een celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro. Op zich is dat een vrij zware straf voor een dealer, maar de beklaagde is niet onbesproken. “Al sinds de jaren 90 krijgt hij kansen van de rechtbank in de vorm van uitstellen en werkstraffen. Het moet nu gedaan zijn.” Over enkele weken kent de man zijn straf.