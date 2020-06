Dealer met heroïne op zak gevat in Brugse Poort Wouter Spillebeen

08 juni 2020

14u35 10 Gent In de Brugse Poort in Gent is afgelopen zaterdagavond een dealer met een hoeveelheid heroïne gearresteerd. De man is aangehouden.

De verdachte werd rond 19.30 uur aangetroffen in de Bellefleurstraat in de Brugse Poort, waar de politie extra aanwezig is naar aanleiding van drugsgerelateerde incidenten de afgelopen weken. De 34-jarige man werd gecontroleerd door de politie en bleek een hoeveelheid heroïne bij te hebben. “Het onderzoek tot op heden bracht een aantal elementen naar voor die erop kunnen wijzen dat betrokkene zich bezighield met het dealen van drugs”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen.

De man werd zondag voor de onderzoeksrechter geleid en die besloot hem na het verhoor aan te houden. Het gaat over een man met de Algerijnse nationaliteit die geen gekende woon- of verblijfplaats heeft in België. Woensdag moet hij voor de Gentse raadkamer verschijnen, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.

Territorium

De Brugse Poort werd de laatste weken geteisterd door vechtpartijen en gewelddadige incidenten, die zouden kaderen in een conflict tussen lokale drugsdealers en een groep die hun territorium probeert in te nemen. De incidenten leidden tot een verhoogde aandacht van de politie en er werden camera’s geplaatst op het Seghersplein. Op de Drongensesteenweg werd een drugslabo aangetroffen in een loods.