Dealer die coke in zijn mond verstopte krijgt 30 maanden cel Wouter Spillebeen

29 juli 2020

15u13 0 Gent Een Gentse hardleerse drugsdealer heeft een celstraf van 30 maanden gekregen en een effectieve boete van 1.600 euro nadat hij tijdens een controle cocaïne verstopte in zijn mond. De politie vond dat hij erg opvallend lispelde en ging daarom over tot de grondigere controle.

De dealer kreeg in het verleden al talloze kansen. Zo werd hij al veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke straffen, maar die voerde hij niet correct uit. Toen hij een enkelband kreeg, knipte hij die door. Hij had enkele maanden geleden nog maar net een celstraf van vier jaar uitgezeten, toen hij weer begon te dealen.

Terwijl de man samen met een vrouw met haar wagen een leveringsronde aan het doen was, hield een politiepatrouille hun staande. De agenten stelden vragen en merkten dat de man lispelde, dus controleerden ze of hij iets in zijn mond had. Vijf pacsons (gebruikershoeveelheden) cocaïne had hij in zijn mond weggemoffeld voor de controle. “U bent onverbeterlijk”, sprak de procureur.

Medeplichtig

De advocaat van de dealer probeerde nog een traject voor de drugsbehandelingskamer uit de wacht te slepen, maar het geduld van de rechter leek op te zijn. “De kansen zijn opgebruikt. Een kordate aanpak is nodig”, zei rechter Anthony Van Mol. De man kreeg een gevangenisstraf van dertig maanden en een boete van 8.000 euro waarvan 6.400 euro met uitstel.

De vrouw die bij de dealer was op het moment van de controle, had naar eigen zeggen alleen maar enkele keren haar wagen uitgeleend. “Ze besefte niet dat ze zich daarmee medeplichtig maakte”, volgens haar advocaat. Zij moet een werkstraf van 100 uur uitvoeren.