De Zuid krijgt het eerste regenboog-zebrapad Erik De Troyer

03 december 2019

22u08 0 Gent Binnen afzienbare tijd krijgt Gent een zebrapad in regenboogkleuren. Dat moet komen te liggen tussen het administratief centrum aan de Zuid en het winkelcentrum. “Eigenlijk is het onwettig maar soms moet men eens verder kijken dan de wegcode. We moeten zo’n symbolisch zebrapad hebben”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Het was Stephanie D’Hose (Open VLD) die vroeg om zo’n symbolisch zebrapad aan te leggen om aan te tonen dat Gent een holebi-vriendelijke stad is. Ze had het een paar jaar geleden als eens gevraagd maar kreeg toen als antwoord dat zo’n kleurrijk zebrapad niet wettelijk is. Deze keer kreeg ze echter wel een positief antwoord.

“Onze diensten zijn daar inderdaad niet voor te vinden maar ik weet een perfecte plek waar het wél kan”, zegt schepen Watteeuw. “Aan de Zuid hebben we het grootste zebrapad van de stad. Er komen enkel fietsers, voetgangers en openbaar vervoer voorbij. Dus daar kan het zeker.”

Watteeuw kon nog geen streefdatum op het zebrapad plakken. “Onze diensten hebben vooral witte verf in huis. Ze zullen eens moeten kijken of ze ook andere kleuren kunnen aankopen”, lacht hij.

Gent is zeker geen koploper op dat vlak. Antwerpen, Genk, Brussel, Eeklo, Hasselt, Mechelen en St-Niklaas hebben al zo’n zebrapad.