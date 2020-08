De zomer van de zomerbars: nooit eerder zoveel pop-ups in Gent, nog een nieuwe zomerbar aan Lousbergskaai Sabine Van Damme

07 augustus 2020

07u15 0 Gent Er is niks te doen want er mag niks doorgaan, maar dat wil niet zeggen dat u thuis moet blijven zitten. Uiteraard is er de reguliere horeca, die u graag ontvangt op de uitgebreide terrassen. Maar er zijn ook massa’s zomerbars in deze vreemde tijd.

“We keurden dit jaar liefst 30 pop-ups goed”, klinkt het op het kabinet van horeca-schepen Sofie Bracke. “Dat zijn er 6 meer dan vorig jaar. En wat daarbij enorm opvalt, is dat de pop-ups meteen voor 2 of 3 maanden zijn. De hele zomer lang dus. Vorige jaren hadden we vooral aanvragen voor pop-ups voor tijdens de Gentse Feestenperiode.”

Meer zomerbars dan ooit dus, en die liggen aardig verspreid over het grondgebied Gent. Er zijn de grote, intussen gekende bars zoals het Parkkaffee in Mariakerke en Bar Bricolage. Er zijn ook nieuwkomers die meteen hun plaats veroverd hebben, zoals de Baracita aan het ICC en Montrey aan de Kiosk in het Citadelpark. Maar er zijn ook kleine initiatieven, zoals De Schuur in de Zandloperstraat in Mariakerke, of leuke strandbars zoals de Costa del Drongen aan de Keiskant.

Aan de Lousbergskaai 21 is er nu een nieuw initiatief, de Yugen Booch Bar. Die ligt vlak naast de zomerbar Te Hoet, van de kleindochters van Jan Hoet. Daar is plaats voor 12 veilige bubbels in een wilde tuin met vlinderstruiken, en er wordt samengewerkt met restaurant Roots voor hapjes. Cocktails zijn er op basis van kombucha, maar er is ook gewoon bier en wijn. De bar focust op natuurlijkheid en authenticiteit, creativiteit, gezelligheid en volle smaken. “We hadden hier makkelijk alle vlinderstruiken kunnen wieden en zo plaats maken voor 150 klanten, maar dat willen we niet. We kiezen voor rust en authenticiteit, en nu kunnen er dus maximum 50 mensen komen”, zegt uitbater Jeroen Misseghers. Yugen Booch Bar is open van woensdag tot vrijdag van 16 tot 01 uur, en in het weekend al vanaf 11 uur.

Ook PoléPolé heeft overigens een zomerbar. Die zit in de Bibliotheekstraat, aan de achterzijde van de Baudelokapel. In dat gezellige binnentuintje hangen nu de kleurrijke lampen die we anders tussen Gras- en Korenlei zien tijdens de Gentse Feesten.

“Los daarvan hebben we ook een vergunning gegeven voor ‘mobiele horeca’ in 6 van onze parken", klinkt het nog. “Drie uitbaters wisselen dan van locatie. Maar er zijn dus ook de reguliere terrassen. We hebben meer dan 200 aanvragen goedgekeurd voor terrasuitbreidingen. Die zijn overal in de stad te zien.” Vooral op de uitbreidinge op het Sint-Baafsplein, op de Vlasmarkt en bij Sint-Jacobs komt heel veel positieve commentaar. Veel Gentenaars vinden dat die uitbreidingen daar permanent zouden moeten blijven.