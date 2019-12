De zes kersthuizen die u moet gezien hebben in Oost-Vlaanderen Sabine Van Damme Anthony Statius Ronny De Coster Koen Moreau & Rutger Lievens

11 december 2019

14u35 4 OOST-VLAANDEREN Voor sommige mensen is een simpele kerstboom zetten niet genoeg. De echte fanaten hangen hun huis vol met duizenden lichtjes. Wij maakten een selectie van de gekste kersthuizen in onze provincie.

1. Kerstsfeerhuisje Oostakker (Gent)

In de Oostakkerse Groenstraat organiseren Peter en Mira Meirsschaut sinds jaar en dag hun ‘Kerstsfeerhuisje’. Wat begon met enkele lichtgevende rendieren, is uit de hand gelopen tot meer dan 85.000 lichtjes in de tuin, en nog eens 35.000 binnen. Gelukkig zijn het allemaal ledlampjes, dat voelen ze dus niet aan hun elektriciteitsrekening. Op de weekendavonden openen Peter en Mira hun garagepoort en schenken ze drank. De opbrengst ervan gaat naar het goede doel, naar Hachiko, dat assistentiehonden opleidt.

2. Aalsters Kersthuisje

Eén huis in Aalst springt er al voor het negende jaar op rij met Kerst uit: aan geen enkele andere Aalsterse woning hangen 70.000 lichtjes, dansen de lichtjes op de muziek van Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake en nergens anders kan je binnen terecht voor een drankje in het kerstdorp. Gunther Van den Bremt (49) begon al in mei met de voorbereidingen van zijn Aalsterse Kersthuisje, het resultaat kan je nog tot 5 januari zien in Horebekeveld 6.

3. Jempi’s Kersthuisje in Olsene

Het lunapark van de Kerstman. Zo zou je Jempi’s Kersthuisje in Olsene (Zulte) nog het best kunnen omschrijven. Apetrots zijn ze, de fiere bewoners Jean-Pierre Tytgat (65) en Marleen De Groote (61), die voor de veertiende editie alles uit de kast haalden en in het stopcontact staken, van een Eiffeltoren tot het Atomium. “Er branden meer dan 125.000 lichtjes, maar het exacte aantal moeten de bezoekers raden”, zegt Jean-Pierre.

Jempi’s Kersthuisje is nog tot en met 12 januari iedere avond open vanaf 17 uur. De toegang is gratis.

4. Het Verlicht Kersthuisje van Eke: duizenden lichtjes voor het goede doel

Heinz Van Parijs en Hilde Morel zijn dan misschien wel verhuisd, hun arsenaal aan kerstverlichting verhuisde gewoon mee. Het kersthuisje van Eke bevindt zich nu in de Steenweg 292 in de wijk Landuit in plaats van de Eedstraat.

“Vorig jaar hadden we 100.000 lampen, maar nu ben ik de tel kwijt”, lacht Heinz. “Er zijn enkele nieuwe attributen bij en we zijn opnieuw gegaan voor veel kleuren en Disney-figuren. In onze ‘chalet’ heerst een Tirol-sfeertje en deze biedt plaats aan zo’n zestig bezoekers. De opbrengst van de bar gaat opnieuw naar het revalidatie- en kinderziekenhuis van het UZ Gent en dit jaar steunen we ook de vzw Hachiko Hulphonden.”

Het Verlichte Kersthuisje van Eke is iedere avond open vanaf 18 uur en dit nog tot tot 5 januari.

5. Het verlichte kersthuis van de familie Minoodt in Aaigem (Erpe-Mere): al meer dan 20 jaar sfeer

Als je met de wagen tussen Aaigem en Mere rijdt, krijg je na enkele bochten een prachtig zicht op dit huis dat op een helling staat. Bjorn Minoodt zet er het werk van zijn vader Wilfried verder, en hoe! Tienduizenden lichtjes zorgen voor een prachtig schouwspel te midden van de landelijke omgeving.

Hoeveel lichtjes, slingers, meters en voor hoeveel geld er aan de gevels, struiken en op het dak te vinden zijn, weet Bjorn helemaal niet. “Ik weet dat men op andere plaatsen graag uitpakt met aantallen, maar daar is het mij niet om te doen.” Waarom hij het wel doet? “Het is een verslaving, meer kan ik er niet over zeggen.”

De lichtjes langs Hazelbeek 51 in Aaigem (Erpe-Mere) worden nog tot Driekoningen op 6 januari dagelijks manueel bij valavond aangelegd. “En als ik rond 22 uur ga slapen schakel ik alles terug uit.”

6. Steve werkte 9 maand aan kersthuis (Zingem)

In maart, toen iedereen nog zat te verlangen naar de zomer, dacht Steve Vanden Neste in Zingem al aan Kerstmis en begon schetsen te maken en figuren te knutselen in zijn garage. “Het is echt een monnikenwerk om die honderden meters kabels met lichtjes rond de figuurtjes te wikkelen en met kleine spanriempjes vast te maken”, getuigt Steve.

Tot na de jaarwisseling is het kersthuis in de wijk ’t Stroomken in Zingem te bewonderen. De lichtjes zijn alle dagen aan van 17 tot 23 uur.