De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Taxi Fowed: “Op de trappen van de Watersportbaan kan je de drukte achter je laten” Jill Dhondt

16 juni 2020

15u56 0 Gent Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt taxilegende Fouad Oulad Khlie u naar de Watersportbaan, waar je kan genieten van een prachtige zonsondergang.

Taxi Fowed kent Gent van binnen en van buiten, er is geen plek hem onbekend. Een favoriete plaats kiezen, is dan ook geen gemakkelijke opdracht voor hem. Toch is hij erin geslaagd om zijn zoektocht te vernauwen naar twee keuzes: het Veerleplein en de trapjes aan de Watersportbaan. “Naar het Veerleplein ga ik om de passage en het Gravensteen te bewonderen. Dat gebouw is een trekpleister voor toeristen, maar de meeste Gentenaars wandelen daar gewoon langs. Ze hebben dat wow-gevoel niet meer, omdat ze er elke dag passeren, maar ik heb het nog steeds.”

Zonsondergang

Voor de rust gaat Fouad het liefste naar de trappen aan de Watersportbaan. “Al van jongs af aan gingen mijn vrienden en ik daar sporten of zitten. Er is geen andere plek in Gent, waar je zo kan genieten van de rust. Met een beetje geluk is er zon die dag, en kan je een zonsondergang meepikken. Als het rustig is op het werk, zet ik me daar vaak even langs de kant. Dat laat ik de drukte achter mij of geniet ik nog even na van een lange dag. De Graslei is ook schoon, maar kalm is het daar zelden.”

Even weg van de wereld

Niet ver van de Watersportbaan, aan de ingang van de Bourgoyen, ligt er nog een plek waar Fouad regelmatig komt, maar dan om andere redenen. “Dat is echt een verborgen parel die niet veel mensen kennen. Dat is ook de reden waarom ik er zo graag ga. Als ik even nood heb om helemaal alleen te zijn, om na te denken, dan ga ik naar daar. Er staat daar een bankje met zicht op een grote vlakte. Er is geen plaats om daar met 50 man te zitten, nog meer rust dus.”