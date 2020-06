De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Christophe van Blind Getrouwd: “Ontdek de Bijlokesite, een heerlijk rustplekje op een steenworp van het centrum” Jill Dhondt

17 juni 2020

11u56 0 Gent Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Christophe Ramont van Blind Getrouwd u naar de Bijlokesite in Gent, waar je kan genieten op de grasvelden of ronddwalen tussen de gebouwen.

“Het is niet gemakkelijk om één plek uit te kiezen in Gent waar ik graag kom, er zijn er zoveel”, lacht Christophe. “Maar als ik toch moet kiezen, dan ga ik voor de Bijlokesite. Die is pas enkele jaren geleden op mijn radar gekomen, aangezien ik daar niet vaak passeer. Enkele jaren geleden, nadat de site vernieuwd werd, was ik toevallig daar en sindsdien kom ik er vaker. Het is een heerlijk plekje van rust waar je kan kletsen, picknicken of gewoon zijn.”

“Als het mooi weer is, vermijd ik het centrum liever, dan is het daar te warm. Veel liever zak ik dan af naar de Bijloke. Het is ideaal gelegen, want het is nog steeds dicht bij het centrum: het water oversteken en je bent er. Maar je kan het evengoed bereiken met de tram, de fiets of de auto.”

Verborgen plekjes

“Er zijn meerdere plekjes op de site die me aanspreken. Met vrienden zit ik vaak op de grasvelden, maar als het minder mooi weer is, drink ik graag een koffie of een pintje in het Stamcafé. Sowieso ben ik een hele grote fan van het STAM. De afdeling over de geschiedenis van de stad ken ik intussen van buiten. Als er vrienden op bezoek komen uit het buitenland, neem ik ze steevast mee naar daar. Dat is een vast nummer, je moet dat gezien hebben.”

Ronddwalen

Volgens hem heeft de site ook heel wat verborgen plekken die je als bezoeker kan ontdekken. “Ik heb al een paar keer rondgedwaald, en ben zo op prachtige hoekjes gebotst. Je kan daar blijven rondlopen, elke keer kom je wel iets anders tegen. Ik zou dus tegen elke Gentenaar en bezoeker zeggen: ga zelf eens naar daar, het is een prachtig, verborgen stukje Gent.”